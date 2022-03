Uri Mineralienfreunde jubilieren und feiern neue Ehrenmitglieder Am 14. Mai öffnet das Mineralienmuseum wieder, gleichzeitig feiert man 60 Jahre Urner Mineralienfreunde und 40 Jahre Museum.

Im Restaurant Neuland in Altdorf (Ruag-Kantine) freute sich Vereinspräsident Emanuel Regli, dass nach der schriftlichen GV im vergangenen Jahr die 59. Generalversammlung wieder physisch möglich wurde. Die Coronapandemie diktierte auch das vergangene Vereinsjahr, aber die Freude war gross, die Mineralientage am 25. und 26. September 2021 erfolgreich über die Bühne zu bringen. Hier gab es ein positives Feedback der Aussteller und Besucher und viele Dankesworte für den Mut zur Durchführung. Für Programmchef Adrian Gamma war es speziell schwierig, sämtliche Vorträge mussten abgesagt werden.

Auch mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern begeisterte hingegen die Familienexkursion in der Natur. Um einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung beizutragen, verzichtete man für einmal auf das traditionelle Eröffnungsfest im Vorgarten des Mineralienmuseums. Die neue Museumsaufsicht Rita Spizzi hat sich gut eingearbeitet und ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Das Vereinsheft «Mineralienfreund» bleibt das Herzstück des Vereins. Redaktionsleiter Bruno Müller bedankte sich bei 40 anwesenden Strahlern für die gelieferten Berichte und animierte, weiterhin Beiträge von interessanten Ereignissen und Funde zu liefern.

Umbau Dachgeschoss im Museum vor der Fertigstellung

Aktuell wird im Mineralienmuseum in Seedorf viel Fronarbeit geleistet. Das bisher ungenutzte Dachgeschoss wird ausgebaut, zum einen Teil wird der Ausstellungsraum erweitert und zum anderen Teil entsteht ein Sitzungslokal für den Vorstand. Obwohl sehr vieles gesponsert wurde, verursachten die Investitionen Mehrausgaben von knapp 12’000 Franken. Kassier Heinz Zumstein begründete den Verlustbetrag im Detail und hofft, im nächsten Jahr wieder bessere Zahlen zu präsentieren. Erfreulich ist hingegen die Vereinsrechnung, die mit Mehreinnahmen von 2285 Franken abschliesst, rund 1600 Franken besser als budgetiert. In der Mitgliederbewegung musste ein kleiner Rückschlag bekanntgegeben werden, 19 Neueintritten standen 27 Austritte gegenüber, die neue Mitgliederzahl beträgt neu 621.

Im Vorstand demissionierten Aktuar Stefan Püntener und Museumsleiter Martin Russi. Im Wahlturnus für zwei weitere Amtsjahre wiedergewählt wurden Vizepräsident Patrik Denier und Kassier Heinz Zumstein. Mit Titus Gasser, Erstfeld, und Markus Übelhart, Steinhausen, konnten die entstandenen Lücken wieder geschlossen werden. Somit präsentiert sich der neunköpfige Vorstand neu wie folgt: Präsident Emanuel Regli, Vizepräsident Patrik Denier, Kassier Heinz Zumstein, Aktuar Titus Gasser, Museumsleiter Markus Mattli, Programmchef Adrian Gamma und die drei Beisitzer Daniel Fedier, Christian Bauer und Markus Übelhart. Als Börsenchef amtet weiterhin Stefan Püntener zusammen mit Patrik Denier.

Ehrenmitgliedschaft für Martin Russi und Stefan Püntener

Präsident Emanuel Regli gratuliert den Ehrenmitgliedern Stefan Püntener und Martin Russi sowie den beiden neuen Vorstandsmitgliedern Markus Übelhart und Titus Gasser (von links). Bild: Georg Epp (Altdorf, 26. März 2022)

Präsident Emanuel Regli freute sich, die grossen Verdienste des abgetretenen Museumsleiters Martin Russi zu würdigen. Volle 14 Jahre hat er seine Freizeit dem Verein Urner Mineralienfreunde zur Verfügung gestellt, zuerst als Materialchef, dann als Aktuar und zuletzt sieben Jahre als Museumsleiter. Martin Russi leistete auch bei verschiedenen Umbauten im Museum Fronarbeit an vorderster Front. Nach der einstimmigen Ernennung zum Ehrenmitglied meinte Russi dankend: «Etwas Stolz bin ich schon, die einmalige Schatzkammer auf der Welt, die jedes Jahr neue Mineralien ausstellt, geleitet zu haben.»

Mit grossem Dank wurde auch Stefan Püntener in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen. Er war elf Jahre im Vorstand als Aktuar und seit 2019 amtet er als Börsenleiter. Er lobte vor allem die Hilfsbereitschaft bei den Urner Mineralientagen und freute sich über viele Kontakte und Freundschaften, die dabei entstanden sind. Als Börsenleiter bleibt er im Amt, die nächsten Urner Mineralientage gehen am 24. und 25. September 2022 über die Bühne.

Am 14. Mai 2022 öffnet das Mineralienmuseum wieder seine Tore, gleichzeitig werden 60 Jahre Urner Mineralienfreunde und 40 Jahre Mineralienmuseum gebührend gefeiert. OK-Präsident Patric Tresch orientierte im Detail, wie gefeiert wird. Am Morgen will man in einem grossen Festzelt den grosszügigen Sponsoren danken. Zum Mittagessen sind bereits rund 100 Personen angemeldet. Der gesellige Teil der Jubiläumsveranstaltung für die Bevölkerung startet um 14 Uhr mit musikalischer Unterhaltung und einem Malwettbewerb. Die Mineralienfamilie freut sich, das Jubiläum zu feiern, fürs Auf- und Abrüsten werden noch Helfer gesucht. Am Schluss der Versammlung bedankte sich Emanuel Regli für alle Dienstleistungen im Verein und wünscht eine erfolgreiche und unfallfreie Strahlnersaison.