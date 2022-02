Uri Mit Tanja Marty präsidiert seit der Gründung 1875 zum ersten Mal eine Frau den Feuerwehrverein Altdorf Von Philipp Waldis übernimmt Tanja Marty das Amt der Präsidentin. Fünf Neumitglieder wurden im Verein willkommen geheissen und Daniel Gisler für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Die diesjährige 145. Generalversammlung des Feuerwehrvereins Altdorf konnte am Samstag unter Einhaltung der 2G-Regel wieder im traditionellen Rahmen durchgeführt werden. So trafen sich die Vereinsmitglieder vor der Abendmesse auf dem Kirchenplatz, um gemeinsam die Messe zu Ehren ihrer Schutzpatronin, der heiligen Agatha, zu feiern. Mit Vereinsfahne voraus zogen die Feuerwehrleute in die Kirche ein und durften eine durch den Jugendchor untermalte Messe feiern. Danach verschob der Verein ins nahegelegene Kolpinghaus, in welchem sich alle mit einem Nachtessen für die anschliessende Generalversammlung stärkten.

Die neugewählte Präsidentin Tanja Marty übergibt dem abtretenden Präsidenten Philipp Waldis eine Hydranten-Pfeffermühle als Dankeschön für seine Arbeit im Vorstand. Bild: PD

Von den Mitgliedern waren dieses Jahr keine Anträge eingegangen, jedoch standen Wahlen an. Da der amtierende Präsident Philipp Waldis sich nach insgesamt zwölf Jahren im Vorstand, die ersten sechs davon als Aktuar und die letzten sechs als Präsident, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stellte, musste sich der Vorstand neu konstituieren. Tanja Marty, die 2016 in den Vorstand gewählt wurde und das Amt der Aktuarin von Philipp Waldis übernommen hatte, stellte sich als Präsidentin zur Verfügung.

Julian Imfeld zum neuen Aktuar gewählt

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Meinrad Breu als Kassier, André Gisler als Beisitzer und Benjamin Infanger als Wachtchef stellten sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Ausserdem gelang es dem Vorstand neu den engagierten Feuerwehrmann Julian Imfeld als Aktuar für den Feuerwehrverein Altdorf zu gewinnen. Damit ist der Vorstand komplett. Verdankenswerterweise stellten sich der amtierende Fähnrich Max Gisler und die amtierende Fahnenwache Réne Biondi ebenfalls für zwei weitere Jahre zur Verfügung. Alle Personen, welche sich zur Wahl stellten, wurden ohne Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten von der Generalversammlung gewählt und ihre Bereitschaft und ihr Engagement mit einem kräftigen Applaus verdankt.

Ein Teil des Vorstands; von link: Julian Imfeld, neugewählter Aktuar, Philipp Waldis, abtretender Präsident, die neue Präsidentin Tanja Marty und André Gisler, wiedergewählter Beisitzer. Bild: PD

Der Vorstand freut sich, fünf Neumitglieder in den Verein aufnehmen zu können. Während einige Mitglieder bei ihrem Austritt aus der Feuerwehr auch aus dem Feuerwehrverein austreten, bleiben andere trotz ihres Weggangs aus der Feuerwehr dem Verein als Passivmitglied treu. Zudem kann der Verein das Ehrenmitglied Daniel Gisler für ausserordentliche 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ehren. Als kleine Anerkennung für seine Vorstandstätigkeit überreichte Tanja Marty dem abtretenden Präsidenten Philipp Waldis nebst einer Flasche Wein eine Pfeffermühle in der Form eines Hydranten.

Zum ersten Mal in der Geschichte des 1875 gegründeten Feuerwehrvereins Altdorf hat mit der Wahl von Tanja Marty zur Präsidentin eine Frau die Leitung des Vereins übernommen. Tanja Marty zeigte sich stolz, dieses Amt anzutreten und gemeinsam mit den restlichen Vorstandsmitgliedern die verschiedenen Vereinsanlässe zu organisieren, welche dieses Jahr hoffentlich wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden können.

Eventarme vergangene Vereinsjahre

Auf dem Jahresprogramm des Feuerwehrvereins Altdorf für 2022 stehen noch der Unterhaltungsabend vom April, die Delegiertenversammlung vom Mai und der Familienausflug vom August. In den vergangenen beiden Vereinsjahren konnte jeweils lediglich der Familienausflug im August durchgeführt werden. Für das Jahr 2022 ist der Vorstand zuversichtlich, dass nun auch der Unterhaltungsabend und die Delegiertenversammlung durchgeführt werden können. (pd/RIN)