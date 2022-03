Uri Nach Urnerfahnen-Aktion in Peking: Olympiahelfer werden geehrt Während der weltweiten Übertragung der Olympiaabfahrt in China zierte eine Urnerfahne den «Russi-Rock». Nun wurde den beiden Verantwortlichen im Bannersaal für die Aktion gedankt – mit zwei weiteren Fahnen.

Die Übergabe fand passenderweise im Bannersaal in Altdorf statt. (Von links) Thomas Gisler, Landammann Urban Camenzind und Simon Jauch. Bild: PD

Am 7. Februar 2022 holte Beat Feuz Olympiagold in der Abfahrt in China. Während der Fernsehübertragung war am sogenannten «Russi-Rock» deutlich eine Urnerfahne zu sehen. Dafür verantwortlich waren die beiden Urner Simon Jauch aus Schattdorf und Thomas Gisler aus Altdorf, die als freiwillige Helfer an den Olympischen Spielen in Peking für die SRG im Einsatz waren. Die SRG produzierte im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die alpinen Skirennen. Die beiden Urner verlegten Kabel und sorgten dafür, dass die Kameras liefen. Auf die Idee der Fahnenaktion waren sie zusammen mit SRG-Regisseur Beni Giger und Pistenarchitekt Bernhard Russi gekommen.

Übereinstimmend seien sie der Ansicht gewesen, dass an den «Russi-Rock» auch eine Urnerfahne gehöre, wie es in einer Mitteilung des Urner Landammannamts heisst. Die beiden fackelten nicht lange und montierten die Fahne am Morgen vor der Abfahrt an diesem Felsen. Während eines Rennunterbruchs wurde der Fels mit Bernhard Russi und der Urnerfahne weltweit ausgestrahlt. Die Fahne sei jedoch daraufhin schon bald von Helfern des IOC abgehängt und eingezogen worden.

«Die Echos auf die Aktion waren durchwegs positiv»

Einige Wochen nach ihrer Rückkehr aus Peking hat Landammann Urban Camenzind dafür gesorgt, dass die beiden je eine Urnerfahne erhielten. «Dies ist ein kleiner Dank für die gute Idee, mit der Simon Jauch und Thomas Gisler das Urner Wappen auf sympathische Weise in die Welt hinaustrugen», erklärt der Landammann bei der Übergabe der beiden Fahnen, die sinnigerweise im Bannersaal des Rathauses stattfand. Die beiden Olympiahelfer zogen ihrerseits ein positives Fazit des Einsatzes: «Es war zwar streng, aber wir haben viele schöne Erlebnisse gehabt. Dass die Aktion mit der Urnerfahne ein dermassen grosses Echo auslösen würde, haben wir nicht erwartet. Doch die Echos auf die Urnerfahne waren durchwegs positiv». Simon Jauch und Thomas Gisler liessen jedenfalls durchblicken, dass sie mit den neuen Fahnen schon bald an weiteren internationalen Grossanlässen auftauchen würden. (pd/RIN)