Uri Orchester Erstfeld umrahmt Messe in Andermatt mit einheimischen Klängen Mit Arrangements von August Wirz und Alfred Zwyer ehrt das Orchester zwei Innerschweizer Komponisten.

Eine Delegation des Orchesters Erstfeld umrahmt am 2. Oktober um 9 Uhr die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St.Peter und Paul in Andermatt mit Werken von August Wirz (1915–1984) und Alfred Zwyer (1925–2021). Deren handgeschriebene Originalnoten sind unlängst wiederentdeckt und für eine Orchesterbesetzung arrangiert worden. Daneben kommt auch Mozarts Ave Verum mit Solotrompete zur Aufführung. Die musikalische Leitung hat Willi Truttmann.

August Wirz wurde für seine volkstümlichen Kompositionen 1973 mit dem Obwaldner Kunstpreis ausgezeichnet. Alfred Zwyer gründete 1950 das Orchester Erstfeld und leitete dieses bis ins Jahr 2000. Für sein Schaffen erhielt er 1990 das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Erstfeld. (pd/nke)