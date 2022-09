Die Steuergruppe Palliative Care Uri lädt die Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung am 8. September ein. Um 17 Uhr wird im Cinema Leuzinger in Altdorf der Film «Drii Winter» gezeigt, der thematisiert, wie ein Paar im Bergdorf Isenthal mit einer unheilbaren Diagnose umgeht. Anschliessend findet ein Podiumsgespräch unter Fachexperten der Palliative Care statt, das mit einem Grusswort von Gesundheitsdirektor Christian Arnold eingeleitet wird. Am Podium nehmen Dr. med. Georg Mang, Chefarzt Innere Medizin am Kantonsspital Uri, Michèle Brand, Filmprotagonistin, Josef Kuzar, Spitalseelsorger, sowie Pflegefachpersonen der Spitex Uri teil. Moderiert wird das Podium von Sabine Arnold, Fachjournalistin für den Bereich Palliative Care. Für Besuchende des gesamten Programms ist der Kinoeintritt vergünstigt. Es ist auch möglich, nur am Podiumsgespräch (ab zirka 19.45 Uhr) teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (cn)