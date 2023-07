Uri Polizei zieht auf Passstrassen Raser zur Rechenschaft – Mann aus Grossbritannien muss Auto auf Oberalppass stehen lassen Bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen der Aktion «Feuerstuhl» auf Urner Passstrassen stoppt die Polizei zwei Raser und zieht weitere 18 Fahrzeuglenkende zur Rechenschaft.

Ein Töfffahrer am Klausen. Auf den Urner Pässen fanden am Wochenende Geschwindigkeitskontrollen statt. Symbolbild: Urs Hanhart

Im Rahmen der Aktion «Feuerstuhl» führte die Kantonspolizei Uri am Freitag und am Samstag auf mehreren Passstrassen Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Aktion fokussiert sich auf Schnellfahrer und Raser insbesondere auf den Alpenpassstrassen.

Am Freitag, 7. Juli, fanden die Kontrollen am Vormittag auf der Oberalppassstrasse und am Nachmittag auf der Gotthardstrasse statt. Auf der Oberalppassstrasse passierte ein Sportwagen mit Nummernschild aus Grossbritannien die Messstelle mit 152 Kilometer pro Stunde anstelle der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde. Nur wenige Minuten später erfasste das Messgerät der Polizei einen Töff mit tschechischem Kontrollschild mit einer Geschwindigkeit von 151 Kilometer pro Stunde.

Die beiden Fahrer wurden angehalten. Sowohl gegen den 41-jährigen Sportwagenlenker als auch gegen den 44-jährigen Töfffahrer wurden Fahrverbote erlassen. Sie werden wegen qualifizierter grober Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Technische Mängel ebenfalls festgestellt

Während der mehrstündigen Kontrolle der Kantonspolizei wurden weitere 13 Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Neun Fahrzeuglenkenden wurde eine hohe Ordnungsbusse ausgestellt. Vier Fahrzeuglenkende werden an die Staatsanwaltschaft Uri verzeigt.

Die Kontrollen wurden durch einen Mitarbeitenden vom Amt für Strassen- und Schiffsverkehr unterstützt, welcher mehrere Fahrzeuge einer technischen Kontrolle unterzog. Dabei wurden verschiedene Mängel festgestellt. Die betroffenen Fahrzeuge müssen instand gestellt und innert weniger Tage beim Strassenverkehrsamt vorgezeigt werden.

Am Samstag, 8. Juli 2023, setzte die Kantonspolizei Uri die Geschwindigkeitskontrollen auf der Klausenstrasse im Urnerboden fort. Bei der Messung, die einen halben Tag dauerte, wurden vier Fahrzeuge im Ordnungsbussenbereich und ein Fahrzeug im Anzeigebereich registriert. Das schnellste Fahrzeug, ein Töff mit deutschen Kontrollschildern, wurde mit 115 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 80 Kilometer pro Stunde gemessen. (sfr)