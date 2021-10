Uri Polizeikommandant Reto Pfister hat gekündigt und tritt Herausforderung in Bern an Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti bedauert die Kündigung von Polizeikommandant Reto Pfister sehr. Für ihn kam diese überraschend. In den nächsten zwei Wochen soll die Stelle bereits ausgeschrieben werden.

Nach fünf Jahren zieht es den Urner Polizeikommandanten Reto Pfister weiter Richtung Bern. Archivbild: Florian (Altdorf, 22. März 2017)

Seit fünf Jahren steht Reto Pfister der Kantonspolizei Uri als Kommandant vor. Nun hat er sein Arbeitsverhältnis per Ende April gekündigt. Anschliessend tritt er die Stelle als Chef Ressourcen und Dienstleistungen bei der Kantonspolizei Bern an. «Reto Pfister hat am Mittwochmorgen anlässlich eines persönlichen Gesprächs mit mir und Generalsekretärin Alexandra Kälin gekündigt», sagt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. «Die Kündigung kam überraschend und ich bedaure diese sehr. Die Zusammenarbeit zwischen Reto Pfister und mir war sehr gut und geprägt von grossem Vertrauen, wir hatten eine offene Kommunikation und arbeiteten in dieselbe Richtung.» Reto Pfister habe das Urner Korps modernisiert und agiler gemacht. Überhaupt bedaure es der Gesamtregierungsrat, einen erfahrenen, integren und einsatzwilligen Kommandanten an die Kantonspolizei Bern zu verlieren.

Moretti: «Seinen Wunsch kann ich nachvollziehen»

Gleichzeitig zeigt Moretti auch Verständnis dafür, dass der Urner Polizeikommandant die Chance wahrnehmen möchte, in einem der führenden Polizeikorps der Schweiz tätig zu sein. Er sagt: «Seinen Wunsch kann ich nachvollziehen. Ich wünsche Reto Pfister alles Gute auf seinem weiteren Weg und hoffe, dass er seinen Traum verwirklichen kann.» Am nächsten Dienstag wird der Gesamtregierungsrat formell die Wiederbesetzung beschliessen. «In den kommenden zwei Wochen werden wir die Stelle dann ausschreiben», so der Sicherheitsdirektor. Eine neue Kommandantin oder ein neuer Kommandant müsse «konsequent Geschäfte anpacken, eine Führungsperson sein, einen entsprechenden Leistungsausweis mitbringen und breite Schultern haben». Moretti fügt an, dass Reto Pfister trotz seiner Kündigung bis Ende April im Amt ist und sich zu 100 Prozent fürs Urner Polizeikorps einsetzt.

Pfister: «Kolleginnen und Kollegen werden mir fehlen»

Reto Pfister sagt zu seinem Wechsel, dass ihm der Job als Polizeikommandant sehr gut gefalle. «Dennoch, ich habe mich von der Stelle als Chef Ressourcen und Dienstleistungen bei der Kantonspolizei Bern von Anfang an sehr angesprochen gefühlt. Und es war schon immer mein Traum, bei einem der führenden Polizeikorps des Landes in einer Führungsposition tätig zu sein.» Der Entscheid sei ihm aber nicht einfach gefallen. «Ich habe sowohl bei der Kantonspolizei Uri als auch innerhalb der kantonalen Verwaltung und unseren Partnerorganisationen mit vielen sehr guten und engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können.» Diese würden ihm künftig fehlen. Auch seine privaten Urner Freunde werde er vermissen, sowie die imposanten Berge und Wanderwege. Nur eines werde er nicht vermissen: «den Föhn.»