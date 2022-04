Uri Pro Senectute Uri startet wieder in die Velosaison Pro Senectute Uri bietet wieder das Radsportangebot an. Abwechslungsreiche Touren mit dem Strassenvelo, Elektrovelo oder Mountain-(E-)Bike stehen auch diesen Sommer auf dem Programm.

Pro Senectute Uri startet am 4. Mai ihr Tourenprogramm. Bild: PD

Wer regelmässig in die Pedalen tritt, kräftigt Muskeln und Lunge, baut überschüssige Pfunde ab und hebt die Stimmung. Das wissen die Organisatorinnen und Organisatoren der Velotouren der Pro Senectute Uri. Auch diese finden heuer wieder statt. «Da fast das ganze Körpergewicht beim Velofahren auf dem Sattel ruht, werden die Gelenke weniger belastet als bei anderen Sportarten», heisst es in der Mitteilung der Pro Senectute Uri.

Zum Start der Velosaison 2022 findet am Mittwoch, 27. April, um 14 Uhr in den Räumlichkeiten von Triff Altdorf an der Dätwylerstrasse 15 eine Informationsveranstaltung statt. Alle Personen im Pensionsalter, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die hauptverantwortlichen Leiter, Willy Zurfluh (Strassenvelo), Anita Müller (Elektrovelo) und Robi Schuler (Mountainbike), werden über die geplanten Touren informieren. Sie geben auch Auskunft über die Anmeldung, Kosten und Ausrüstung.

Gefahren wird in verschiedenen Stärkegruppen

Mit der Schnupperfahrt in der Reussebene starten die Strassenvelofahrerinnen und -velofahrer am 4. Mai ihr Tourenprogramm. Es gibt neuinteressierten Radlerinnen und Radlern die Möglichkeit, in verschiedenen Stärkegruppen mitzufahren. Die Teilnahme an dieser Tour ist gratis. Die erste Tour der Elektrovelogruppe findet am 18. Mai 2022 statt. Die Mountainbiker starten bereits am 27. April 2022 mit einer kleinen Tour am Vormittag.

Details über die Infoveranstaltung vom 27. April, die Touren sowie Informationen über das Sommerwanderprogramm der Pro Senectute Uri, finden sich in der Broschüre «Sportangebot Outdoor 2022» der Pro Senectute Uri. Diese ist erhältlich bei der Geschäftsstelle an der Gitschenstrasse 9 in Altdorf, Telefon 041 870 42 12, E-Mail: info@ur.prosenectute.ch, oder im Internet als Download ur.prosenectute.ch. (pd/RIN)