Uri Regierungsrat befürwortet Samih Sawiris Marinaprojekt in Flüelen und Seedorf Die Urner Regierung hat eine Kleine Anfrage von Grünen-Landrätin Eveline Lüönd beantwortet und zur Projektidee des ägyptischen Investors Stellung genommen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite soll eine Marina entstehen. Bild: PD

Die Hafenanlage von Samih Sawiris bewegt den Kanton Uri. Nun hat der Urner Regierungsrat eine Kleine Anfrage von Landrätin Eveline Lüönd (Grüne Schattdorf) zur Projektidee beantwortet. Darin macht der Regierungsrat deutlich, dass er hinter den sogenannten Marinas, eine Art künstlich angelegte Teiche mit Seeanschluss und entsprechenden Gebäuden, in Flüelen und Seedorf steht: «Der Regierungsrat begrüsst die Absicht von Samih Sawiris, das Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite im Gebiet der Isleten in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, der Bevölkerung, dem Kanton und den Umweltorganisationen zum Nutzen der Einheimischen und des Tourismus zu entwickeln.»

Während er die Rücksichtnahme auf die «ökologischen Besonderheiten und Anforderungen der Ufer- und Naturschutzzonen dieser Gebiete» fordert, ist für den Regierungsrat aber auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die damit verbundene Wertschöpfung von besonderem Interesse. Die Regierung verweist dabei auf Sawiris Tourismusprojekt in Andermatt, das bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen habe.

Zweitwohnungsbegrenzung ist kein Problem

Beide ins Auge gefassten Standorte – das Areal der Cheddite an der Isleten und die Flüeler Allmend – liegen in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil unter 20 Prozent, weshalb keine bundesrechtlichen Einschränkungen für den Bau von Zweitwohnungen bestehen. Doch für den Ortsteil Isleten gilt laut Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Bauen, dass ausschliesslich Erstwohnungen und touristisch bewirtschaftete Wohnungen möglich sind. Dies, bis ein Gesamtkonzept zur Isleten mit Änderungen der Nutzungen und Festlegung der Gewässerräume erfolgt ist.

Grafik: let/CH Media

Kein Stolperstein für die Sawiris-Marinas ist auch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Zu diesem Schluss kam laut Regierungsrat die Volkswirtschaftsdirektion als zuständige Bewilligungsbehörde. Für die Grundstücke liegt jedoch die Nutzungsbeschränkung als Betriebsstätte vor. Damit sind Fabrikgebäude, Lagerhallen und -plätze, Handwerkstätten, Arztpraxen, Büros, Einkaufszentren, Läden, Hotels oder Restaurants gemeint.

An der Gemeindeversammlung in Seedorf im November war bekannt geworden, dass sich Samih Sawiris und die Firma Cheddite über den Kauf des Landes an der Isleten geeinigt haben. In Flüelen soll die Projektidee im kommenden Jahr weiterentwickelt werden, was ebenfalls an der Gemeindeversammlung im November bekanntgegeben wurde.

Noch wenig Konkretes bekannt

Und hier liegt die Krux der Kleinen Anfrage: Es handelt sich bei dem Projekt erst um eine Idee, Konkretes liegt nichts vor und so kann der Regierungsrat auf einige Fragen von Eveline Lüönd auch keine konkrete Antwort geben. So beispielsweise zu den Auswirkungen des Projekts auf den Urnersee wegen zusätzlichen Verkehrs auf dem See durch Boote oder Kite- und Windsurfer oder dessen Auswirkungen auf den Verkehr im Allgemeinen.

Zu gegebenem Zeitpunkt würde der Regierungsrat prüfen, ob eine besondere Projektorganisation bestehend aus Kantons- und Gemeindeverwaltungsvertretungen einzusetzen sei. Das künftige Projekt muss sich laut Regierung an die gesetzlich vorgeschriebenen planungs- und baurechtlichen Verfahren sowie die Raumplanungs- und Umweltschutzgesetzgebung sowie das Natur- und Heimatschutzgesetz halten.