Uri Kinderskirennen Unterschächen fand nach zwei Jahren bei Topverhältnissen statt 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte das diesjährige Kinderskirennen in Unterschächen.

Die Tagessiegerinnen und -sieger: Mila Imhof, Cedric Imholz, Jan Bissig, Rebecca Arnold, Aurel Arnold und Lian Deplazes (von links). Bild: PD

Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2008 und jünger durften am Sonntag, den 6. März, ihr Können am Kinderskirennen in Unterschächen zeigen. Zwei Jahre hintereinander konnte wegen der Pandemie kein Rennen mehr durchgeführt werden. Dementsprechend gross war die Freude beim Skiclub Unterschächen, bei Toppistenverhältnissen und strahlendem Sonnenschein wieder ein Rennen ohne Einschränkungen durchzuführen, wie der Skiklub diese Woche mitteilte. 46 Kinder konnten in der Holzermatte in Unterschächen begrüsst werden.

Obwohl «Mitmachen kommt vor dem Rang» die Devise war, packte den einen oder anderen das Rennfieber. Auf der kinderfreundlichen Strecke, ausgeflaggt von Mario Herger und Samuel Kempf mit seinen Helfern, war es für alle möglich, den Kurs ohne grössere Herausforderungen zu meistern.

Rebecca Arnold und Cedric Imholz sind die Tagessieger

Um 16 Uhr, rund eine Stunde nach Rennschluss, stieg die Anspannung Einzelner bei der Rangverkündigung in der Aula erneut. Das Niveau beim Rennen war hoch und die Abstände sehr knapp. Die Schnellsten in der jüngsten und gemischten Kategorie waren Jan Bissig auf Rang eins, Julian Bissig auf Rang zwei und Joe Arnold auf Rang drei. In der Kategorie Mädchen und Knaben mit Jahrgang 2015–2016 hatte Lian Deplazes die Nase vorn. Gefolgt von Elin Bissig und Lina Arnold.

Bei denen, die das Rennen von ganz oben in Angriff nahmen, stand bei den Mädchen Jahrgang 2012–2014 Mila Imhof zuoberst auf dem Podest. Dicht gefolgt von Valeria Arnold und Amira Briker. Bei den Knaben fuhr Aurel Arnold die schnellste Zeit. Auf den zweiten Rang schaffte es Nino Arnold vor Dario Imholz. In der Kategorie 2008–2011 wurden zwei Läufe bestritten. Rebecca Arnold holte sich bei den Mädchen den Sieg und durfte sich als Tagessiegerin feiern. Rang zwei belegte Emma Arnold. Bei den Knaben fuhr Cedric Imholz zweimal Bestzeit. Auch er durfte sich als Tagessieger feiern. Er verwies Ben Arnold und Mario Briker auf die Ränge zwei und drei.