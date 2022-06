Uri Spritztour Richtung Süden: Autofahrerin mit 3,06 Promille erwischt Die Kantonspolizei Uri hat auf der Axenstrasse eine Autofahrerin vor dem Gotthardtunnel angehalten. Bei der Kontrolle haben sie 3,06 Promille Alkohol gemessen. Die 44-Jährige wird nun angezeigt.

Die Kantonspolizei Uri konnte bei einer Autofahrerin 3,06 Promille Alkohol nachweisen. Die Polizei erhielt am Donnerstagabend um zirka 17.30 Uhr die Meldung, dass eine Autofahrerin auf der Axenstrasse unsicher unterwegs ist. Eine Patrouille hielt das beschriebene Auto in Göschenen vor dem Gotthardtunnel an und machte daraufhin den Alkoholtest, wie die Urner Polizei mitteilt.

Aufgrund des Ergebnis wurde der 44-jährigen Fahrerin der Führerausweis abgenommen. Nun wird sie an die Staatsanwaltschaft Uri verzeigt. (rad)