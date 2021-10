Uri Veteranen von Swiss Cycling ernennen Ruedi Loretz zum Ehrenveteran Der Seedorfer SRB-Veteran Ruedi Loretz ist seit zwölf Jahren Veteran-Obmann der Urner Delegation. Nun erhielt er eine Ehrenurkunde.

Veteranen Häuptling Hansueli Zeller, Ehrenveteran Ruedi Loretz, Ehrenveteranin Liliane Teuscher und Swiss Cycling Co-Präsident Franz Gallati (v.l.n.r.) bei der Haupttagung. Bild: PD

Die SRB-Veteranen ehrten an der 111. schweizerischen Haupttagung den Seedorfer Ruedi Loretz. Der neue Ehrenveteran ist seit zwölf Jahren Veteranen-Obmann der Urner Delegation des Unterverbands von Swiss Cycling SRB. In dieser Zeit habe er die SRB Uri Veteranen immer wieder zum Mitmachen motiviert, schreiben diese in einer Mitteilung. Als Zeichen der Anerkennung und Würdigung der grossen Verdienste wurde Ruedi Loretz unter grossem Applaus zum Schweizerischen Ehrenveteran ernannt und durfte die Ehrenurkunde vom Häuptling Hansueli Zeller freudig entgegennehmen.

Loretz gehört in Uri bereits zu den Ehrenmitgliedern

Im RMV Seedorf ist Ruedi Loretz bereits Ehrenpräsident und auch im SRB Uri zählt er zu den Ehrenmitglieder. Dank seiner unermüdlichen Werbung und Helferkraft könne der SRB Uri heute auf die grösste SRB Veteranenabteilung der Schweiz blicken.

Unter den vielen Jubilaren wären auch Irene Bösch von Wassen mit vierzig Jahren Mitgliedschaft und Ernst Bricker von Bürglen mit siebzig Jahren treuer SRB-Mitgliedschaft dabei gewesen. Beide aber haben sich für die Haupttagung in Bachenbülach entschuldigt. (mah)