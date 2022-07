Uri Strassenabschnitt zwischen Zumdorf und Realp wird erneuert Auf der Furkastrasse wird ein Teilstück komplett saniert. Die ersten Arbeiten werden ab Montag verrichtet, die Hauptarbeiten erfolgen Mitte August. Der Baubereich wird einspurig befahrbar sein.

Auf der Furkastrasse wird der gelb markierte Strassenabschnitt zwischen Zumdorf und Realp saniert. Bild: PD

Der Kanton Uri investiert in die Erhaltung des Urner Strassennetzes. In den kommenden Wochen wird ein 420 Meter langes Teilstück der Furkastrasse zwischen Zumdorf und Realp komplett saniert. Als Erstes werden ab Montag, 4. Juli, die Stützmauer sowie das Rückhaltesystem erneuert. In den kurzen Bereichen, in denen gearbeitet wird, ist die Strasse nur einspurig befahrbar, wie die Urner Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Eine Lichtsignalanlage steht im Einsatz. An den Wochenenden sind beide Fahrbahnen frei.

Gleich nach den Sommerferien beginnen die Hauptarbeiten. Ab dem 16. August bis voraussichtlich Mitte September wird der Belag komplett ersetzt. Dabei werden die obersten 20 Zentimeter der Strasse abgetragen und frisch aufgebaut. Während der Arbeiten an der Strasse seien Einschränkungen für den Verkehr unumgänglich, so die Baudirektion. Der Baubereich wird von Montag bis Freitag einspurig befahrbar sein. Nachts wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Vor Ort steht tagsüber zusätzlich noch ein Verkehrsdienst im Einsatz, damit die Wartezeiten minimiert werden können. An den Wochenenden wird die Baustelle so hergerichtet, dass beide Fahrspuren genutzt werden können. In die Sanierung der Furkastrasse investiert der Kanton Uri rund 600'000 Franken. (pd/RIN)