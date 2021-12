Uri Thorsten Imhof wird neuer Kommandant der Urner Kantonspolizei Der Altdorfer wird sein Amt Anfang Mai antreten. Dafür muss die Stelle des Abteilungsleiters Bereitschafts- und Verkehrspolizei wieder neu besetzt werden.

Thorsten Imhof wird neuer Kommandant der Kantonspolizei Uri. Bild: PD

Thorsten Imhof ist seit Februar 2020 als Abteilungsleiter der Bereitschafts- und Verkehrspolizei Mitglied des Polizeikommandos (Geschäftsleitung der Kantonspolizei Uri). Nun hat ihn der Regierungsrat per 1. Mai 2022 zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei gewählt, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Vor seiner Anstellung im Kanton Uri arbeitete Thorsten Imhof bei der Zuger Polizei. Insgesamt blickt er auf eine 25-jährige Erfahrung bei der Polizei, 15 davon auf Führungsebene, zurück. Er hat unter anderem die polizeilichen Führungslehrgänge I und II sowie die höhere Fachprüfung Polizist absolviert. Er verfügt über ein CAS in Betriebswirtschaftslehre und Führungskompetenz in der öffentlichen Verwaltung an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie ein CAS in Public Management und Politik an der Hochschule Luzern. Derzeit absolviert Imhof das CAS FIP (Führung im Polizeieinsatz), das er voraussichtlich im kommenden Jahr abschliessen wird. Thorsten Imhof ist verheiratet, hat einen 15-jährigen Sohn und lebt in Altdorf.

Die Stelle des Abteilungsleiters Bereitschafts- und Verkehrspolizei im Amt für Kantonspolizei werde demnächst öffentlich zur Wiederbesetzung ausgeschrieben, informiert der Regierungsrat. (spe)