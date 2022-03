Uri Tierschutzverein Uri startet Pilotprojekt zur Rehkitzrettung 136 Meldungen gingen im vergangenen Jahr beim Tierschutzverein Uri ein. In der Katzenstation übernahm Marina Rüegg die Leitung.

An der Generalversammlung des Tierschutzvereins (TSV) Uri erfuhren die anwesenden Mitglieder vieles über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, speziell zu den gemeldeten und bearbeiteten Tierschutzfällen, aber auch zu diversen wichtigen Projekten.

Die Katzenstation des Tierschutzvereins Uri an der Gotthardstrasse in Silenen. Bild: PD

So wurden im vergangenen Jahr 136 Tierschutzmeldungen registriert und behandelt, wie der Verein in seiner Mitteilung festhält. Die Meldungen betrafen verschiedene Tierarten wie Vögel, Igel, Mäuse, Ziegen, Schafe, Hühner, Pferde, Schildkröten und Hunde, aber auch Schlangen und Wildtiere. Der Grossteil, nämlich 80 Meldungen, betraf jedoch Katzen, welche aufgenommen, betreut und meistens weitervermittelt werden konnten. Sieben Meerschweinchen wurden an die Meerschweinchenstation abgegeben; sechs davon konnten wieder vermittelt werden. Im Winter 2021/2022 überwinterten zwar nur zwei Igel in der Igelstation; bereits im Frühjahr 2021 wurden jedoch viele Igel, nämlich 28, wieder in die Freiheit entlassen und 38 in der Station aufgenommen, gepflegt und dann grossteils wieder in die Freiheit entlassen.

Zur Kastration kommen meist Bauernhofkatzen

2021 wurden ausserdem 63 Katzen (32 Kätzinnen und 31 Kater) kastriert. 57 davon waren Bauernhofkatzen, sechs waren wilde, herrenlose Katzen. In diesem Jahr wird der TSV Uri versuchen, eine grössere Kastrationsaktion für die Kastration von Bauernhofkatzen durchzuführen, und dies gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Netap, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

In der Katzenstation leitet seit Mitte 2021 Marina Rüegg den Betrieb. Sie übernahm die Leitung von Sandra Jung. Der Betrieb in der Katzenstation verlief etwa wie erwartet. Es konnten trotz Corona viele Ferien- als auch Tierschutzkatzen betreut werden. Der TSV Uri hofft laut Mitteilung aber, dass ab Sommer 2022 die Belegung mit Ferienkatzen gesteigert werden kann, wenn die Besitzer wieder in die Ferien fahren können. Für die Hausbetreuung der Tiere galt dasselbe wie in der Katzenstation. Auch da seien die effektiven Betreuungen geringer als gewünscht ausgefallen aus den gleichen Gründen wie bei der Belegung in der Katzenstation.

Verein sucht Drohnenpiloten

Um auch in Uri möglichst viele Rehkitze vor dem Tod durch Mähmaschinen zu retten, wird momentan im Kanton Uri eine IG Rehkitzrettung (RKR) Uri aufgebaut. Erste umfassende Rettungen werden jedoch erst im Jahr 2023 möglich sein. Der TSV Uri möchte trotzdem bereits 2022 in einem Pilotversuch erste Erfahrungen sammeln und hofft, damit einige Rehkitze retten zu können. Für diese Aufgabe der IG RKR Uri werden viele freiwillige Helferinnen und Helfer nötig sein: einerseits Personen für das Aufsuchen und Markieren der Tiere in den Wiesen und Feldern, aber speziell für das Auffinden der Tiere mittels Drohne und Wärmebildkamera. Interessierte Personen, die helfen wollen oder die eine Drohne bedienen möchten, dürfen sich beim TSV Uri melden.

An der GV 2022 wurden der Präsident und zwei bisherige Vorstandsmitglieder für zwei weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt; sie sind bereit, sich erneut aktiv für das Wohl der Tiere in Uri zu engagieren. Neue Mitglieder möchte der Vorstand erst wieder an der GV 2023 vorstellen und wählen lassen.

Der TSV Uri ist bestrebt, auch 2022 finanziell stabil zu bleiben und jedem hilfsbedürftigen Tier die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Auch in diesem Jahr führt der TSV Uri die Aktion Kastration von Bauernhofkatzen und von wilden, herrenlosen Katzen weiter. Der TSV will die tiergerechte Regulierung des Katzenbestandes auf Bauernhöfen fördern mit einer finanziellen Hilfe für jede kastrierte Katze und auch einer Kastrationsaktion im Herbst, bei der die Katzen gratis kastriert werden. Wer den Tierschutzverein Uri unterstützen möchte, sei es bei den verschiedenen Projekten als freiwillige Helferin oder Helfer oder mit einem finanziellen Beitrag, kann sich melden per E-Mail an info@tierschutzverein-uri.ch oder telefonisch unter 079 280 36 52. Der TSV Uri ist dankbar für jeden einbezahlten Betrag und jede Unterstützung als freiwillige Helferin oder Helfer. (pd/RIN)