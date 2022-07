Uri Töfffahrer fährt beim Überholen in Realp in ein Auto Der Töfffahrer wurde beim Unfall auf der Furkastrasse leicht verletzt. Er überholte, als ein Auto nach links abbog.

Auf der Furkastrase in Realp kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Töfffahrer und einer Autofahrerin. Während die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin unverletzt blieben, zog sich der Töfffahrer beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst hat ihn ins Kantonsspital Uri gefahren, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto kam im abfallenden Wiesland zum Stilland. Bild: Kantonspolizei Uri

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 55-jährige Töfffahrer mit polnischem Kontrollschild fuhr auf der Furkastrasse in Richtung Furkapass. Im Bereich «Bielengand» überholte er ein vorausfahrendes Wohnmobil. Dabei übersah er eine vor dem Wohnmobil vorausfahrende 32-jährige PW-Fahrerin mit Berner Kontrollschildern, welche ebenfalls in Richtung Furkapass unterwegs war und nach links auf einen Ausstellplatz abbog. In der Folge kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision, wodurch der Töfffahrer zu Boden fiel. Durch den Aufprall verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte beim Ausstellplatz den Abhang hinunter und kam nach etwa zehn Metern im abfallenden Wiesland zum Stillstand. Der Schaden an Töff und Auto beträgt rund 10'000 Franken. (fpf)