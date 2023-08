Uri Unfall gebaut, ins Spital eingeliefert und Kokain gefunden Ein Autofahrer wird zur medizinischen Kontrolle ins Spital gebracht. Dort stellt die Polizei Kokain sicher.

Bei einem Selbstunfall in Andermatt am vergangenen Samstag ist ein Auto mit vier Insassen von der Strasse abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Verletzt wurde dabei niemand. Beim 23-jährigen Lenker aus Rumänen wurden Symptome eines möglichen Drogenkonsums festgestellt. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Während der Sachverhaltsaufnahme verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Autofahrers, weshalb er mit dem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins Kantonsspital Uri überführte wurde.

Überraschender Drogenfund bei Untersuch

Nun zeigt sich: «Der Fahrzeuglenker hatte, mutmasslich zum Zweck des unauffälligen Transportes, verpacktes Kokain in eine Körperöffnung eingeführt», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Die Polizei stellte über 100 Gramm Kokain sicher, heisst es darin weiter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchungshaft von drei Monaten beantragt. Das Zwangsmassnahmengericht hat diesen Antrag nun genehmigt. (rem)