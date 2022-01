Uri Urner Kantonalverband der Schweizer Volksmusik verschiebt die GV Wegen der aktuellen Lage und der vielen Abmeldungen hat der Vorstand des VSV Uri entschieden, die Versammlung vom Samstag, 8. Januar, abzusagen. Die GV soll aber noch in diesem Frühjahr nachgeholt werden.

An der 42. GV des Kantonalverbands Schweizer Volksmusik im Jahr 2019 konnte noch wie gewohnt musiziert werden. Archivbild: Georg Epp (Seedorf, 5. Januar 2019)

Ein geselliger Abend mit Rückblicken aufs vergangene Vereinsjahr, Vorschauen auf kommende Volksmusikanlässe und einer grossen Menge an lüpfiger Ländlermusik: So präsentiert sich die Generalversammlung des Verbands Schweizer Volksmusik (VSV) des Kantons Uri normalerweise. Am Samstag, 8. Januar, wäre es im Hotel Krone in Attinghausen wieder so weit gewesen. Die GV muss jedoch verschoben werden, wie der Vorstand des VSV Uri mitteilt.

«Aufgrund der momentanen Lage und der vielen Abmeldungen und Entschuldigungen haben wir uns vom Vorstand des VSV Uri entschieden, die Generalversammlung vom Samstag abzusagen», heisst es. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So sei es vorgesehen, die GV noch «im Frühjahr 2022» nachzuholen, sobald es die Situation zulässt. Der Vorstand des Kantonalverbands bittet um Verständnis, er werde frühzeitig einladen, aber auch orientieren – etwa über die Website www.vsv-ur.ch.

Vorgesehene Anlässe sollen weiterhin durchgeführt werden

«Die vorgesehenen Anlässe möchten wir wie angekündigt durchführen und entsprechend in der kommenden Ausgabe der Verbandszeitschrift publizieren», heisst es weiter. «Wir alle hoffen nun auf einen Pandemie-Verlauf, der uns erlaubt, ohne grosse Einschränkungen zusammen zu musizieren und ein paar gemütliche Stunden zu geniessen», so der Vorstand des VSV Uri. (RIN)