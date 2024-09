Gotthardtunnel Urner Vertretungen im Ständerat sorgen sich um die Nord-Süd-Achse am Gotthard Josef Dittli und Heidi Z'graggen sitzen für den Kanton Uri im Ständerat. Beide wollen in Interpellationen vom Bundesrat wissen, wie dieser die Funktionalität der Verkehrsdrehscheibe Gotthard sicherstellen will.

Exklusiv für Abonnenten

Bei der wichtigen Nord-Süd-Achse kehrt keine Ruhe ein. Zuerst entgleiste im August im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug. Wann der Neat-Tunnel wieder komplett für den Personenverkehr befahrbar ist, steht weiterhin in den Sternen. Am vergangenen Wochenende fielen im Strassentunnel Betonteile auf die Fahrbahn. Immerhin, dort soll der Schaden innerhalb weniger Tage behoben sein. Trotzdem, die beiden Unglücke werfen Fragen auf. Solche will die Urner Vertretung in Bundesbern nun beantwortet haben.

Der geschlossene Gotthardtunnel führt zu vielen Fragen für den Bundesrat. Bild: Astra

Sowohl Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen als auch FDP-Ständerat Josef Dittli haben zum Gotthard Interpellationen eingereicht. Dittli betont in seiner Anfrage an den Bundesrat, wie sensibel die Verkehrsinfrastrukturen und wie wichtig deshalb redundante Verkehrsinfrastrukturen für den Personen- und Güterverkehr seien. «Die Unterbrüche betreffen sowohl den internationalen Güterverkehr als auch den Binnenverkehr zwischen dem Tessin und der Nordschweiz. Daraus resultiert ein immenser volkswirtschaftlicher Schaden», so Dittli in der Interpellation.

«Die Anwohnerinnen und Anwohner leiden»

Z'graggen betont in ihrer Interpellation auch die Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Transitstrassen: «Sie leiden unter der eingeschränkten Erreichbarkeit ihrer Arbeitsplätze und Wohnorte, sei es im Tessin, Graubünden oder im Kanton Uri.» Die Konsequenzen seien auf allen Ausweichrouten deutlich sichtbar mit «stockendem Verkehr und Staus in der Schöllenenschlucht, auf dem Gotthardpass und dem San Bernardino.»

FDP-Ständerat Josef Dittli. Bild: Valentin Luthiger

Für FDP-Politiker Dittli ist klar, dass eine hohe Redundanz auf der wichtigen Nord-Süd-Route zwingend notwendig sei, um eine funktionierende Verkehrsdrehscheibe Gotthard zu erhalten und um wirtschaftlichen Schaden zu minimieren. «Dabei darf nicht nur an den Gotthard-Basistunnel gedacht werden, sondern auch an die glücklicherweise erhaltene Bergstrecke, an die A2-Tunnelröhren, wie auch an die Kantonsstrasse und die neue Axenstrasse.»

Dittli will deshalb vom Bundesrat wissen, wie dieser gedenke, die Redundanz für den Schienen- und Personenverkehr am Gotthard zu stärken. Zudem soll der Bund beantworten, welche Priorität dieser den Alpentransversalen (Verkehr auf Schiene und Strasse, Energie, Kommunikation) über den Gotthard zuordnet. Auch müsse der Bund beantworten, wie weit Sicherheit, Verfügbarkeit und Schutz dieser Alpentransversalen den aktuellen Risiken entsprechen und wie die Risiken nach dem Bau der zweiten Röhre zu beurteilen seien.

Mitte-Ständerätin Heidi Z'graggen. Bild: Urs Hanhart

Für Z'graggen ist die Redundanz ebenfalls ein wichtiges Thema: «Angesichts der Bedeutung der Gotthardachse und der Reputation der Schweiz ist es unerlässlich, dass Sicherheit und Redundanz der Verkehrsträger gewährleistet sind.» Sie will vom Bundesrat deshalb wissen, wie dieser beabsichtige, die Redundanz der Verkehrsträger auf der Gotthardtransitachse und im gesamten Transitnetzwerk zu erhöhen und sicherzustellen.

Anschluss an das Tessin muss gewährleistet sein

Zur Redundanz gehört die Eisenbahnbergstrecke. Hierzu will die Mitte-Politikerin vom Bundesrat wissen, wie dieser und die SBB sicherstellen, dass die Gotthardeisenbahnbergstrecke weiter diese besondere Funktion erfüllen kann und welche finanziellen, technischen, infrastrukturellen und sicherheitsbezogenen Massnahmen geplant seien, um diese Funktion zu gewährleisten und zu verbessern.

Auch FDP-Ständerat Dittli will wissen, was man in Bern gedenke zu unternehmen, um den Anschluss des Tessins an die Nordschweiz einfach und krisensicher in allen Lagen und in allen Jahreszeiten zu gewährleistet. «Es braucht im Strassen- wie auch im Schienenverkehr eine enge Abstimmung zwischen dem Bund und den beiden Kantonen Uri und Tessin.»

Wer bezahlt den angefallenen Mehraufwand?

Die Belastung für die Anwohnenden ist in der Interpellation von Z'graggen ein zentrales Thema. «Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um sicherzustellen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der internationalen Transitachsen vom Verkehr entlastet werden?», will sie darin vom Bundesrat wissen. Zudem sollen die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnorte jederzeit zeitnah erreichen können, ohne von übermässigen Staus beeinträchtigt zu werden.

Aufgrund des gesperrten Strassentunnels gibt es viel Verkehr über den Gotthardpass. Hier bei Hospental zwischen Andermatt und Airolo. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Am Ende stellt die Ständerätin der Mitte auch noch eine wichtige finanzpolitische Frage, die bisher kaum diskutiert wurde: «Wie wird der Bundesrat die Mehraufwendungen der betroffenen Kantone für Polizei, Verkehrsdienste und so weiter abgelten?»