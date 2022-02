Uri Verkehrsbehinderung am Lehnplatz Grund dafür sind Arbeiten rund um die Fernwärmeleitungen der Heizwerk Uri AG. Hierfür muss die Einfahrt vom Lehnplatz ins Parkhaus Schützenmatte gesperrt werden.

Seit Mitte Januar 2022 laufen die Bauarbeiten für die Erweiterung des Fernwärmenetzes der Heizwerk Uri AG in Richtung Dorfzentrum Altdorf (Schlossergässli bis Höfligasse). In der kommenden Bauphase müsse für die Verlegung der Fernwärmeleitung die Einfahrt vom Lehnplatz ins Parkhaus Schützenmatte gesperrt werden, schreibt das Heizwerk Uri in einer Mitteilung. Infolgedessen ist die Zufahrt ab dem Lehnplatz vom Mittwoch, 9. Februar 2022, bis Freitag, 11. Februar 2022, für jeglichen Verkehr nicht mehr möglich. Für den motorisierten Verkehr wird eine Umleitung ab Lehnplatz signalisiert.

Die Zugänge zu den Geschäften, Restaurationsbetrieben und Wohnungen sind für Fussgängerinnen und Fussgänger jederzeit gewährleistet. Vereinzelt müssen kleinere Umwege in Kauf genommen werden. Die Unternehmungen seien bestrebt, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. (cn)