Uri Verkehrsdienst soll Staus bei Feiertagsverkehr vermeiden Um einer Überbelastung der Kantonsstrasse beim Feiertagsverkehr an Pfingsten und Fronleichnam entgegenzuwirken, werden Autos dosiert von der Autobahn auf die Kantonsstrasse gelassen. Dennoch kann es gelegentlich zu Stillständen kommen.

Die Kantonspolizei Uri möchte eine Überbelastung der Kantonsstrasse an den kommenden Feiertagen sowie bei Sommerferienbeginn vermeiden. Vor Pfingsten, ab Freitagmittag, 3. Juni, sowie vor Fronleichnam, ab 15. Juni, sei mit Staus zu rechnen, schreibt die Kantonspolizei.

Um eine Überbelastung zu vermeiden, dosiere ein privater Verkehrsdienst zusätzlich zu den bisherigen Lenkungsmassnahmen bei Bedarf den Abfluss ab der Autobahn. Dabei werden nur noch so viele Autos auf die Kantonsstrasse gelassen, dass sich dort möglichst kein Stau bildet.

An Ostern und Auffahrt betraf dies die Autobahnausfahrten in Erstfeld und Amsteg. Durch diese Bewirtschaftung wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmende davon abgehalten, die Kantonsstrasse zu befahren. Dennoch wurde die Kantonsstrasse an den Feiertagen teilweise über ihre Kapazitätsgrenze belastet. Auch an Pfingsten und Fronleichnam werde voraussichtlich nicht zu verhindern sein, dass in Ausnahmefällen, wie bei Pannen oder Unfällen, der Verkehr auf der Kantonsstrasse kurzfristig zum Stillstand komme. (cn)