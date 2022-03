Uri Verletzter Skifahrer in Andermatt aufgefunden Nachdem der 37-Jährige im Gebiet Hinter Felli bewusstlos wurde und sich verletzte, alarmierten zwei Skifahrer die Rega.

Die Kantonspolizei Uri erhielt am Montag, 28. Februar, die Meldung zu einem verletzten Skifahrer im Gebiet Hinter Felli in Andermatt. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 37-jährige Mann alleine unterwegs, als er aus derzeit ungeklärten Gründen stürzte und bewusstlos wurde, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Der Mann konnte durch zwei Skifahrer aufgefunden werden, welche unverzüglich die Rega alarmierten. Nach einer Erstversorgung wurde der Verletzte in ein ausserkantonales Spital überführt.

Weitere Abklärungen zu diesem Vorfall erfolgen durch die Kantonspolizei Uri. Im Einsatz standen die Pistenrettung Skiarena Andermatt Sedrun Disentis sowie die Rega. (pd/RIN)