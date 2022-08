Uri Vier Aspirantinnen und Aspiranten nehmen die Arbeit bei der Kantonspolizei Uri auf Tanja Dittli, Fabio Freddi, Lilian Gisler und Christoph Henny haben die Vorprüfung zum Fachausweis Polizist/Polizistin bestanden. Nun sind sie bereit für den praktischen Teil bei der Kapo Uri.

Tanja Dittli, Fabio Freddi, Lilian Gisler und Christoph Henny haben am Freitag an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch IPH die Vorprüfung zum Fachausweis Polizist/Polizistin erfolgreich absolviert. Somit sind sie bereit, ins zweite, praktische Ausbildungsjahr bei der Kantonspolizei Uri zu starten. Von nun an gilt es, das in der Polizeischule Erlernte im Polizeialltag umzusetzen, schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung.

Von links: Tanja Dittli, Fabio Freddi, Christoph Henny und Lilian Gisler können nun ihr Gelerntes in der Praxis umsetzen. Bild: PD/Kapo Uri

Der Start ins zweite Ausbildungsjahr bei der Kantonspolizei Uri erfolgt für die Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten mit diversen internen theoretischen und praktischen Ausbildungen. Anschliessend werden sie bei der Bereitschafts- und Verkehrspolizei ihre Arbeit aufnehmen, wo sie durch die Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter betreut werden.

Die Kantonspolizei Uri wünscht Tanja Dittli, Fabio Freddi, Lilian Gisler und Christoph Henny einen guten Start in den Polizeialltag sowie ein erfolgreiches zweites Ausbildungsjahr. Bereits läuft das Auswahlverfahren für den Lehrgangsbeginn im Oktober 2023. Unter Kanton Uri – Berufsausbildung Polizistin/Polizist gibt's die weiteren Informationen zum Bewerbungsprozedere. (pd/RIN)