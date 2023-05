Uri Vier Verletzte nach Unfall in Erstfeld Am Samstagmorgen ist in Erstfeld ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Unfall forderte vier Verletzte.

Bild: Urner Polizei (Erstfeld, 13.05.23)

Eine 37-jährige Frau fuhr um 7.45 Uhr am Samstag mit ihrem Auto auf der Gotthardstrasse in Erstfeld Richtung Schattdorf. Rund 300 Meter vor dem Kreisel Lindenried geriet ihr Auto mit Urner Kontrollschildern aus nicht abschliessend bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dies meldet die Urner Polizei in einer Mitteilung.

Dies bemerkte der 65-jährige Lenker des entgegenkommenden Personenwagens mit Schwyzer Kontrollschildern, und versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der insgesamt vier Personen leicht bis lebensbedrohlich verletzt wurden. Allesamt wurden durch Ersthelfer, den Rettungsdienst Uri und die Rega vor Ort betreut und medizinisch versorgt sowie anschliessend ins Kantonsspital Uri respektive ein ausserkantonales Spital gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 90’000 Franken. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Gotthardstrasse für den Durchgangsverkehr während ungefähr zwei Stunden gesperrt werden. (zfo)