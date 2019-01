Das Jahr 2019 wartet kulturell und sportlich mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Hier eine Auswahl, die allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.Am 5. Januar, 17 Uhr wird Hansjörg Felber im Haus für Kunst der «Goldene Uristier» verliehen. Am 16. Februar, ab 13.30 Uhr, steht eine weitere Grösse im Urner Kulturleben im Mittelpunkt: Mit einem Theaterfest wird der abtretende Leiter des Theater Uri verabschiedet und geehrt. «Momänt & Co.» feiert am 5. Januar im Theater Uri Premiere von Molières «Le Malade imaginaire». Das Stück wird bis am 8. Februar 19 Mal aufgeführt. Die Urner Guggenmusiken laden am 8. und 9. Februar zu «Gugg Uri» nach Flüelen ein. Highlights der Fasnacht vom 28. Februar bis 5. März dürften auch die grossen Umzüge vom Samstag, 2. März, in Schattdorf, und vom Montag, 4. März, in Altdorf werden. Am 22. und 23. März findet in Altdorf das Tonart-Festival statt. Mit welchen Künstlern das Musikfestival aufwartet, ist noch nicht bekannt.

Rock und Klassik in rauer Umgebung

«Krokus» und weitere Interpreten rocken am 5. und 6. April das Musikfestival Andermatt Live. Vom 13. bis 22. April geht es mit dem Klassik-Osterfestival in der Kirche St. Peter und Paul besinnlicher zu und her. Vom 27. bis 30. Juni geht das Andermatt Swiss Alps Classics Festival mit dem Thema «Komponistenfestival» über die Bühne. Am Wochenende vom 19. und 20. Juli verwandelt das Openair Rüchä Rock Unterschächen in ein Mekka der harten Musik.

Vom 15. bis 18. August bringt das Internationale Musikfestival Alpentöne Musikprojekte aus dem Alpenraum nach Altdorf, die sich mit der alpinen Tradition auseinandersetzen.

2019 hält aber auch sportlich einiges bereit: Am 12. Mai wird in Bürglen das 98. Urner Kantonale Schwingfest ausgetragen. Am Wochenende vom 29. und 30. Juni findet auf dem Kasernenareal in Andermatt das Bikefestival des Proffix Swiss Bike Cups statt. Und mit dem 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen folgt am 7. Juli ein weiterer sportlicher Höhepunkt im Urner Veranstaltungskalender 2019. (eca)