Uri Wildbienenchalets sorgen für mehr Biodiversität Am Samstag, 22. Mai, ist der Tag der Biodiversität. Auch die Mobiliar Uri engagiert sich.

Wildbienen tragen zur Biodiversität bei. Bild: Sabine Wüst

(sok) Die Biodiversität – Arten, Lebensräume und die genetische Vielfalt – ist massiv unter Druck. Fast die Hälfte der Lebensraumtypen und die genetische Vielfalt der wildlebenden Arten in der Schweiz sind bedroht. Ein Drittel der bekannten Arten von Pilzen, Flechten, Pflanzen und Tieren läuft Gefahr zu verschwinden.

Bereits kleine Massnahmen wie die richtige Bepflanzung von Balkonen oder bestäuber- und insektenfreundliche Gärten helfen. Darauf macht der Tag der Biodiversität am Samstag, den 22. Mai aufmerksam.

Auch die Mobiliar engagiert sich, wie sie in einer Mitteilung schreibt. So wird die «MoBees», ein Gesellschaftsengagement der Mobiliar, auf Wildbienen und Lebensräume ausgeweitet. An 170 Standorten in der ganzen Schweiz fliegen bereits über sieben Millionen Honigbienen. Alle 80 Generalagenturen erhielten im Frühjahr zudem Wildbienen-Chalets. Fast alle Generalagenturen der Mobiliar engagieren sich mit den «MoBees».

So hat beispielsweise die Generalagentur in Uri laut Mitteilung bereits 15 Bienenkästen im ganzen Kanton verteilt und fünf weitere sind derzeit in Produktion. Ausserdem erhalten sämtliche Mitarbeitenden ein Wildbienenchalet.