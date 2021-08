Unterschächen Wolf in Uri unterwegs: Bauer findet gerissenes Schaf. In Unterschächen fiel ein Schaf mit grosser Wahrscheinlichkeit einem Wolf zum Opfer.

Es passierte in Wächters Butzen, auf der Muotatalerseite von Unterschächen zwischen Balmer Gräti und Ruosalp. Dort fand ein Bauer am Donnerstag ein gerissenes Schaf. «Aufgrund der Beurteilung müssen wir von einem Wolfsriss ausgehen», sagt Beat Annen, Vorsteher vom Amt für Forst und Jagd Uri, auf Anfrage. Er geht davon aus, dass der Wolfsriss Anfang Woche passierte. Frühere Wolfsrisse in diesem Gebiet seien ihm nicht bekannt. Wo sich der Wolf jetzt aufhalte, sei wegen der grossen Distanz, die solche Tiere in kurzer Zeit zurücklegen würden, nicht klar. Dank des SMS-Dienstes seien die Bauern gewarnt. (map)