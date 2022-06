Uri Zwei Verletzte bei Unfällen auf dem Oberalp und in Schattdorf Ein Töfffahrer touchierte eine Tunnelwand und ein 20-Jähriger überschlug sich mit seinem Auto.

Auf der Oberalpstrasse Richtung Andermatt in der Linkskurve des Grind-Tunnels touchierte am Samstagnachmittag ein Töfffahrer die rechte Tunnelwand. Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, konnte der Motorradlenker mit GB Kontrollschild zwar einen Sturz verhindern und selbstständig aus dem Tunnel auf den angrenzenden Ausstellplatz fahren. Der 37-Jährige verletzte sich aber beim Touchieren der Tunnelwand erheblich am rechten Arm. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri erstbetreut und danach durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3’000 Franken.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, ein Team der REGA, sowie die Kantonspolizei Uri.

Positiver Atemalkoholtest

Ebenfalls am Samstag kurz nach Mitternacht ereignete sich ein Unfall auf der Haldistrasse von Schattdorf Richtung Haldi. Ein Auto mit Urner Kontrollschildern kam in einer leichten Rechtskurve links von der Strasse ab und kollidierte mit einem Schacht sowie einem Erdwall. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, überschlug sich das Fahrzeug dabei und kam auf den Rädern neben der Strasse zum Stillstand. Der 20-Jährige Urner Personenwagenlenker konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien. Er zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8’000 Franken. Aufgrund eines positiven Atemalkoholtestes ordnete die Staatsanwaltschaft Uri weitere Untersuchungen an.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, ein regionales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri.