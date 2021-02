Uri/Luzern Gratulation zum Studienabschluss Unter den 77 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Luzern waren auch vier Urnerinnen.

(unp) Die Hochschule Luzern hat den Absolventinnen und Absolventen am vergangenen Freitag an einer Online-Diplomfeier zu ihren erfolgreichen Abschlüssen gratuliert. Am Departement Soziale Arbeit haben 68 Studierende ihr Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen. 9 Absolventinnen und Absolventen dürfen sich über ihr Master-Diplom freuen. Aus dem Kanton Uri waren Salome Bricker, Flüelen; Jasmin Müller, Altdorf; Marina Müller, Schattdorf und Melanie Zehnder, Schattdorf erfolgreich.