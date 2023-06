Uri/Tessin Urner Kapellen treten am Volksmusikfest Bellinzona 2023 auf Vom 21. bis 24. September findet in Bellinzona die 14. Auflage des Eidgenössischen Volksmusikfests statt. Auch verschiedene Urner Formationen spielen auf.

Akkordeonduo Baumann-Odermatt. Bild: Natascha Theiler-Dittli/PD

Die Welt der Volksmusik trifft sich alle vier Jahre zum Eidgenössischen Volksmusikfest. Gastgeberin ist 2023 die Stadt Bellinzona, der Hauptort des südlichen Nachbarkantons. Damit findet der wohl wichtigste Anlass der Schweizer Volksmusik-Szene zum ersten Mal im Tessin statt. An den Festlichkeiten werden vom 21. bis 24. September rund 100’000 Menschen erwartet. Über 200 Musikgruppen und über 1300 Musikerinnen und Musiker bieten an Konzerten, Veranstaltungen und Umzügen im historischen Zentrum von Bellinzona ein reichhaltiges Programm. Darunter auch mehrere Urner Formationen.

Kapelle Fuchs-Bissig. Bild: PD

So werden die Bauernmusik Altdorf um den Musiker und Volksmusikforscher Peter Gisler oder die Kapelle Fuchs-Bissig aus Altdorf in Bellinzona auftreten. Aber auch junge Formationen wie die Erstfelder Kapelle Kartátsch um den Schwyzerörgeler Dominik Furger sowie Söck oder das Akkordeonduo Baumann-Odermatt, beide mit dem Urner Musiker Jonas Gisler, nutzen diese grosse Volksmusikbühne, um ihre Interpretation einer zeitgemässen Volksmusik zum Besten zu geben.

Söck, eine Schwyzerörgeliformation aus vier jungen Musikern, tritt auch in Bellinzona auf. Bild: Aschi Meyer/PD

Altdorf rührt die Werbetrommel

Es lohnt sich, sich das Datum im September vorzumerken. «Eine halbstündige Bahnreise von Altdorf entfernt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Volksmusikfest in mediterraner Umgebung», rührt der Altdorfer Gemeinderat Sebastian Züst in einer Medienmitteilung die Werbetrommel für den Grossanlass. Er leitet den Ausschuss, in dessen Rahmen sich die Gemeinden Altdorf und Bellinzona eine engere Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zugesagt haben. So bietet Bellinzona diesen August Übernachtungsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher des Alpentöne-Festivals in Altdorf an. Eine überregionale Zusammenarbeit ist auch für Mai 2024 angedacht. Dann findet in Altdorf das Volksmusikfestival, organisiert vom Haus für Volksmusik, statt. (pd)