Urner alt Richter wird von Amtsgeheimnis entbunden Weil Staatsanwältin Nora Greter alt Landgerichts-Vizepräsident Heinz Gisler ein «Gefälligkeitsurteil» vorwarf, wird es nach der Coronapause eine Vergleichsverhandlung geben. Auf eine Aufsichtsbeschwerde ist der Regierungsrat aber nicht eingetreten.

Es waren harte Worte, die sich der ehemalige Landgerichts-Vizepräsident Heinz Gisler anhören musste: Er habe in einem seiner letzten Entscheide ein «Gefälligkeitsurteil» erlassen. Der mittlerweile pensionierte Richter liess sich diese Anschuldigung von Staatsanwältin Nora Greter allerdings nicht gefallen und erstattete Strafanzeige wegen Ehrverletzung. Um sich in dieser Angelegenheit aber rechtfertigen zu können, muss sich Gisler vom Amtsgeheimnis entbinden lassen - dies auf Geheiss eines ausserordentlichen Staatsanwalts. Diesem Ansinnen ist das Obergericht nun nachgekommen. Das geht aus einem Urteil hervor, das nun den Medien vorliegt.

«Es geht mir nicht um die berufliche Ehrverletzung, sondern um die persönliche», sagt Gisler gegenüber der «Urner Zeitung». «Ich habe zu Beginn der Legislaturperiode den Richtereid geleistet. Mit dem Vorwurf, ein Gefälligkeitsurteil gefällt zu haben, wirft man mir vor, gegen diesen Eid verstossen zu haben», so der ehemalige Richter. «Ich habe mich immer korrekt verhalten. Ich will, dass richtiggestellt wird, dass ich mich vom Angeklagten weder beeinflussen noch bestechen liess und wider besseres Wissen ein Urteil als Gefälligkeit gefällt habe.» Er habe keine persönliche Beziehung zum Angeklagten und habe ihn höchstens aus der Zeitung gekannt, betont Gisler.

Schweinezüchter teilweise verurteilt

Rückblick: Ausgangspunkt war der Fall eines Schweinezüchters, dem die Staatsanwältin Tierquälerei vorgeworfen hatte. Zur Verhandlung 2018 lud der Landgerichts-Vizepräsident Heinz Gisler die involvierte Tierärztin nicht als Zeugin vor, sondern stützte sich auf Aussagen aus Protokollen. Zudem wurde an der Glaubwürdigkeit der Tierärztin gezweifelt. Dies mündete in einen Freispruch für den Tierzüchter – was hingegen die Staatsanwaltschaft nicht gelten liess und den Fall ans Obergericht weiterzog. Im Rahmen der Berufungsverhandlung vergangenen Herbst fielen schliesslich auch die Anschuldigungen gegen Gisler.

Das Obergericht sprach den Züchter vom Vorwurf der Tierquälerei frei, verurteilte ihn aber wegen eines Verstosses gegen das Lebensmittelgesetz. Mittlerweile ist der Fall abgeschlossen, da keine Partei den Fall ans Bundesgericht weiterzog.

«Man hätte ein Verfahren eröffnen müssen»

Trotz teilweisem Freispruch sind sich das Obergericht und die Vorinstanz zumindest in den Details nicht einig: Die Tierärztin hätte als Zeugin vorgeladen werden müssen, ist dem Obergerichtsurteil zu entnehmen. Zudem gebe es keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der Tierärztin zu zweifeln. Zur möglichen «Gefälligkeit» der Vorinstanz ist dem Urteil nichts zu entnehmen. «Wäre das Obergericht der Meinung gewesen, ich hätte ein Gefälligkeitsurteil gefällt, hätte es ein Verfahren gegen mich eröffnen müssen», sagt Gisler. «Damit hätte ich kein Problem gehabt.»

Noch immer hängig ist somit der Fall der Ehrverletzung. Damit beschäftigt sich nun als ausserordentlicher Staatsanwalt Hans Maurer aus Zürich. Dieser wurde vom Regierungsrat mit dem Fall beauftragt. Die entsprechende Vergleichsverhandlung hätte am 31. März stattfinden sollen. Am 27. März hatte das Obergericht Heinz Gisler die Entbindung vom Amtsgeheimnis gewährt. Aufgrund der Coronapandemie entfiel diese Verhandlung nun aber und ist auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.

Regierung tritt nicht auf Beschwerde ein

Mit der Anzeige wegen Ehrverletzung liess es Gisler allerdings nicht bewenden. Nach einer Unterredung mit der Staatsanwältin ohne Einigung legte Gisler Aufsichtsbeschwerde gegen sie und ihren Vorgesetzten, Oberstaatsanwalt Thomas Imholz, ein. Wie die Standeskanzlei auf Anfrage unserer Zeitung aber mitteilte, ist der Regierungsrat nicht auf die Beschwerde eingegangen. Die Aufsicht der Regierung reiche nicht so weit, als dass über die Führung der Staatsanwaltschaft befunden werden könnte. Deshalb habe man sich zurückgehalten. Ausserdem verweist die Regierung auf das laufende Verfahren gegen die Staatsanwältin. Diese verzichtete auf eine Stellungnahme.