Urner Arzt engagiert sich in Vietnam Urs Marbet bildet in Da Nang, Vietnam, Ärzte aus und hilft mit, eine Magen-Darm-Abteilung aufzubauen. Der Rotary Club hat ihm seine Unterstützung zugesichert, im Juni findet eine Spendenaktion statt.

So sieht es im Innern eines Spitals in Da Nang aus. (Bild: PD)

(pd/zf) Der ehemalige Chefarzt der medizinischen Abteilung des Kantonsspitals Uri nimmt seit seiner teilweisen Pensionierung neue Aufgaben wahr: Urs Marbet arbeitet im Spital in Da Nang, Zentralvietnam. Er bildet dort Ärzte aus und hilft mit, eine gute Magen-Darm-Abteilung aufzubauen. Das Spital ist auf Unterstützung angewiesen. Im Juni wird deshalb Geld für das Projekt gesammelt. Organisiert wird die Aktion am 15. Juni vom Rotaract Club Luzern, einer Jugendorganisation von Rotary, zusammen mit Rotariern.

Vietnam ist heute eine der beliebtesten Feriendestinationen. Die Leute sind freundlich und die Landschaft beeindruckend schön. Unvergessen bleiben die französische Kolonialzeit und der Vietnamkrieg, die das Land während rund einem Jahrhundert ins Elend stürzten. Noch heute gibt es infolge dioxinverschmutzter Böden eine Häufung von Tumoren und Missbildungen bei Erwachsenen und Kindern. Vietnam ist extrem arm. Das monatliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei rund 180 Franken. Eine Krankenschwester verdient monatlich um 250 Franken, eine Primarlehrerin 400 und Ärzte im Spital um 500 Franken, wobei diese in Privatpraxen teils ihr Einkommen verbessern können.

In fast jedem Bett liegen zwei Patienten

Urs Marbet präsidiert zurzeit den Rotary Club Uri. Die Urner Rotarier konnte er dafür gewinnen, das Spital in Da Nang zu unterstützen. Dieses liegt in einer sehr armen Gegend, die von der Zerstörung im Vietnamkrieg wohl am meisten betroffen war. Das Spital von Da Nang betreut ein Einzugsgebiet von 1,5 Millionen Menschen. Das Spital ist riesig: Mit 2000 Betten inklusive 70 Intensivbetten ist es mehr als dreimal so gross wie das Stadtspital Triemli in Zürich. In diesen 2000 Betten liegen meist 3000 Personen. In beinahe jedem Bett liegen zwei Patienten. Rund 1000 Menschen werden täglich ambulant versorgt.

Im Jahr 2006 gründete der Arzt Gian Toedury die Medical Da Nang Foundation. Unter anderem wurden Röntgen, Durchleuchtung und Ultraschallgeräte, Endoskope und Waschmaschinen für Endoskope angeschafft. Ärzte aus der Schweiz trainieren unentgeltlich die lokalen Pflegemitarbeiter und Ärzte. Einzelnen Ärzten wurde auch eine Ausbildung in der Schweiz ermöglicht. Hauptgebiet ist der Aufbau einer gut funktionierenden Magen-Darm-Abteilung. Magen-Darm-Blutungen, Tumoren, Leber- und Gallenwegserkrankungen sind in Da Nang extrem häufig.

«Die Vietnamesen sind extrem fleissig und dankbar»

Auch Urs Marbet aus Uri ist dort regelmässig im Einsatz, trainiert Ärzte sowie Pflegemitarbeiter und hilft beim Aufbau der endoskopischen Abteilung mit. «Die Vietnamesen sind extrem fleissig, dankbar und willig dazu zu lernen», berichtet Marbet. «Was ihnen beigebracht wird, können sie, und wenden sie auch an. Deshalb ist dies echte nachhaltige Entwicklungshilfe und konnte schon extrem viel bewirken.» Bereits heute werden jedes Jahr gegen 14’000 Endoskopien durchgeführt und Zehntausende von Patienten behandelt.

Die Magen-Darm-Abteilung des Da Nang Spitals wird zunehmend zu einem Vorzeigespital in Vietnam, nicht zuletzt, was die Hygiene betrifft. Aktuelles Ziel ist, neben der Magen- und Darmspiegelung auch die Gallenwegsendoskopie zur Behandlung von Lebertumoren, Gallensteinen und Infekte der Gallenwege einzuführen.

Köstlichkeiten aus Vietnam werden angeboten

Urs Marbet sammelt am 15. Juni 2019 zusammen mit dem Rotaract Club Luzern, um Da Nang mit den nötigen Instrumenten versorgen zu können. Ein Koch aus dem Rotary Club Uri wird Risotto zubereiten und eine Vietnamesin aus Luzern serviert Thai Curry. Der Club Vietnam Schweiz sorgt für vietnamesische Spezialitäten. Der Anlass dauert von 10 bis 16 Uhr. Die Speisen werden gratis angeboten. Da alle freiwillig und unentgeltlich arbeiten, kommt jede Spende vollumfänglich dem Spital in Da Nang zugute. Die Vietnamesinnen und Vietnamesen, Angehörige von Rotary und Rotaract sowie der Urner Arzt Urs Marbet freuen sich im Rahmen des Aktion über aufschlussreiche Gespräche und jede Spende.