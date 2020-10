Urner baut nach Irrfahrt mit Auto in Bürglen einen Selbstunfall Dem alkoholisierten Urner Autofahrer wurde der Ausweis auf Probe abgenommen.

So endete die Irrfahrt. Bild: Kantonspolizei Uri (Bürglen, 9. Oktober 2020)

Der Urner Autofahrer fuhr am Freitag, kurz nach 3 Uhr, auf der Wyergasse von Schattdorf in Richtung Bürglen. Kurz nach der Grenze Schattdorf/Bürglen kollidierte er mit einer rechtsseitigen Steinmauer, fuhr weiter und kollidierte darauffolgend mit einem linksseitigen Zaun und einem Gebüsch. Der 19-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Bürglen fort, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Auf Höhe des Grundstücks «Planzermätteli» fuhr er über die dortige linksseitige Mauer, durchstiess den Zaun und kollidierte anschliessend mit einem Baum, wo das Auto zum Stillstand kam. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 23'000 Franken.

Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,82 mg/l. Der Führerausweis auf Probe wurde dem jungen Mann zuhanden der Administrativbehörde abgenommen.