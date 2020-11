Urner Bikerin Indergand gewinnt Silber an Strassen-Schweizer-Meisterschaften An der Schweizer Meisterschaft der Strassenfahrer gewinnt Idergand Silber, die Urner Triathletin Sara Baumann fährt auf Platz 20 – ihre bisher beste Klassierung an einem nationalen Strassen-Titelkampf.

Zum Saisonabschluss stellten sich die zwei Urner Powerfrauen Linda Indergand, Spitzenbikerin, und Sara Baumann, Urner Triathletin, an den Strassen-Schweizer-Meisterschaften noch einmal einer nationalen Herausforderung. Sowohl für Indergand als auch für Baumann war es eine schwierige Saison, konnten doch in beiden Disziplinen Mountainbike und Triathlon nur wenige Rennen durchgeführt werden.

Die beiden Urner Powerfrauen, Sara Baumann und Linda Indergand, die stolz ihre Silbermedaille präsentiert. Bild: PD

Neuland betraten die beiden Frauen an den Schweizer Meisterschaften Strasse in Märwil natürlich nicht, denn Linda Indergand hat schon mehrmals mit Spitzenergebnissen bewiesen, dass sie auch auf der Strasse problemlos mithalten könnte, und Sara Baumann hat das Strassenfahren als Triathletin sowieso im Wettbewerb.

Linda Indergand kämpft in dichtem Nebel um den Sieg

Der Wettergott war nicht unbedingt ein Freund der Organisatoren in Märwil, Bezirk Weinfelden (TG), denn kalte Temperaturen und dichter Nebel begleiteten die Fahrerinnen auf ihrem Rundkurs von 10,3 km der acht Mal zu bewältigen war. Im Feld der Elite Frauen war aber von Beginn weg Zunder drin, denn schon in der dritten Runde attackierte Elise Chabbey, WM-Teilnehmerin und in Abwesenheit von Marlen Reusser die meistgenannte Favoritin, die Konkurrenz. Dem vorgegebenen Tempodiktat vermochte nur noch Nicole Hanselmann und Indergand zu folgen, aber auch Hanselmann musste dem horrenden Tempo Tribut zollen, derweil sich Chabbey und Indergand im dichten Nebel davonmachten.

Das Duo harmonierte ausgezeichnet, und nahm die letzte Runde mit einem Vorsprung von fast vier Minuten auf das resignierende Feld in Angriff. Die Entscheidung um den Sieg fiel rund 3 Kilometer vor dem Ziel, als Indergand vor dem letzten Anstieg einen Angriff startete, der aber von der Strassenspezialistin abgefangen und auch siegreich beendet wurde. «Ich freue mich riesig über diese Silbermedaille, ist es doch nach EM Silber im Eliminator und SM Bronze im Cross-Country das dritte Edelmetall an Titelkämpfen, dies in einer doch sehr schwierigen Saison», sagte sie.

Sara Baumann erzielt ihr bestes Strassen-Resultat

Eine solche hatte auch die Urner Triathletin Sara Baumann zu beklagen, da im Triathlon ebenfalls sehr wenige Wettkämpfe stattfinden konnten. So entschloss sich die sportliche Allrounderin, sich zum Saisonende für einmal mit den Strassenspezialistinnen zu messen. Dieses Unterfangen gelang hervorragend, denn Sara Baumann behielt trotz Nebel die Rennübersicht und positionierte sich stets im vorderen Teil des Feldes. Im Sprint um die Plätze resultierte schliesslich der 20. Rang, was gleichzeitig die beste Klassierung an einer Strassen-Schweizer-Meisterschaft bedeutete. «Das war jetzt doch noch ein erfreulicher Saisonabschluss», meinte Baumann, die als ausgezeichnete Allrounderin sowohl im Triathlon als auch an Strassenrennen ganz vorne mithalten kann.

Resultate der Strassen-Schweizermeisterschaft: