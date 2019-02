Urner Brauer stellen sich vor Im Zeughaus findet am 18. Mai der 1. Urner Biertag statt. Die einheimischen Brauer sollen dadurch eine Plattform erhalten. Markus Zwyssig

Urs Wagner, Geschäftsführer der Kleinbrauerei Stiär Biär, hilft beim 1. Urner Biertag mit. (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 15. Juli 2018)

In der Schweiz gibt es viele Events, an denen man Biere probieren, vergleichen und geniessen kann. Ein Blick auf die Homepage www.bierliebe.ch belegt dies. Auch im Kanton Uri gibt es mehrere Bierbrauer. Am Samstag, 18. Mai, findet nun erstmals ein Urner Biertag statt.

«Wir wollen mit diesem Event den einheimischen Brauern eine Plattform bieten», sagt Koni Scheuber, der die Idee dazu hatte. Mit Urs Wagner, dem Geschäftsführer der Urner Kleinbrauerei Stiär Biär, fand er einen Gleichgesinnten und konnte die Idee verfeinern.

Weitere Bierbrauer sollen sich melden

Neben den verschiedenen Sorten der Kleinbrauerei Stiär Biär können am 1. Urner Biertag im Zeughaus in Altdorf an einer grossen Bar auch die Angebote von «Bier Uri», «Anderthaler» und «Boge» probiert werden. Scheuber ist überzeugt, dass es noch weitere Bierbrauer im Kanton Uri gibt, die man noch gar nicht kennt. «Ich hoffe, dass sie sich nun bei mir melden.» Denn der Urner Biertag soll, falls er auf Interesse stösst, keine einmalige Sache bleiben.

Zum Biertag gibt es ein besonderes Glas

Der 1. Urner Biertag findet am 18. Mai von 13 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist wie folgt geregelt: Jeder Besucher kauft ein spezielles Urner Bierglas sowie Jetons. Damit kann man nach Lust und Laune die verschiedenen Biere degustieren.