Urner Dätwyler-Betriebe befördern Mitarbeiter Bei den Jahresabschlussfeiern der Sealing Solutions und der Cabling Solutions sind Jubilare, Pensionierte und Beförderte geehrt worden.

Bei der Jahresabschlussfeier wurden verschiedene Mitarbeiter der Sealing Solutions befördert. Bild: PD

(ml) Am Freitag, 13. Dezember, fanden die Jahresabschlussfeiern der Urner Dätwyler Betriebe Sealing Solutions und Cabling Solutions AG statt. Eingeladen waren alle Mitarbeiter, von der Produktion bis zur Geschäftsleitung. Im Mittelpunkt standen nicht die Herausforderungen des Geschäftsalltags, sondern das gemütliche Zusammensein, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Es entwickelten sich Gespräche über Abteilungsgrenzen und über Hierarchiestufen hinweg.

Einen wichtigen Teil der Anlässe bildeten die Ehrungen der Jubilare, Pensionierten und Beförderten. Besonders erwähnenswert sind die 45Dienstjahre von Jürg Dittli sowie die 40 Dienstjahre von Jandre Leko, Josef Truttmann, Beatrice Müller, Walter Bissig und Jörg Huggenberger. Dätwyler gratuliert den geehrten Mitarbeitern und dankt ihnen für ihre Loyalität und ihren grossen Einsatz.

Mit rund 900 Arbeitsplätzen ist Dätwyler in Uri der grösste private Arbeitgeber. Rund 60Lehrlinge werden in acht Berufsfeldern ausgebildet: Kaufleute, Logistiker, Kunststofftechnologe, Kunststoffverarbeiter, Polymechaniker, Elektroinstallateur, Montage-Elektriker sowie Anlagenführer. Dätwyler bietet auch nach der Lehre Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im In- und Ausland.