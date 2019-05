Lesung: Urner Dichterin lässt «den Süden» aufleben Die Schriftstellerin Leonor Gnos las am vergangenen Sonntag, 5. Mai, im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Amstäg! Literatur und Musik». Begleitet wurde die in Marseille lebende Autorin von der Luzerner Akkordeonistin Claudia Muff.

Leonor Gnos und Claudia Muff unterhielten am vergangenen Sonntag mit spannender Lyrik und Musik. (Bild: PD)

(pd/jb)

Christof Hirtler vom Bildfluss-Verlag begrüsste am vergangenen Sonntag, 5. Mai, im Hotel Stern und Post über 120 Personen. Leonor Gnos las aus ihren Gedicht- und Erzählbänden und unterhielt sich mit dem Moderator Hanspeter Müller-Drossaart über Dichtung, Herkunft, Heimat und Fremde.

«Aufgewachsen bin ich in Amsteg, in einer kleinen, überschaubaren, dörflichen Gemeinschaft. Unsere Familie wohnte in einem Chalet am Burghügel der Zwing Uri», erzählte Leonor Gnos. «Der Vater – Magaziner beim Kraftwerk Amsteg und engagierter Politiker der Christlichsozialen – schrieb Artikel fürs Vaterland und fürs Urner Wochenblatt. Die Mutter redigierte sie. Daheim wurde viel gelesen.» Sie habe gerne Aufsätze geschrieben, von klein auf Tagebuch geführt. «Ich liebe die Natur, die Wälder, mein Dorf an der Reuss, fast dem Bristenstock entsprungen.»

Akkordeonistin begeistert mit filigranem Spiel

Im ihrem Text «Amsteg», der 2018 im Orte Verlag erschien, porträtierte Leonor Gnos ihr Dorf: «Im Osten schneidet die Gotthardlinie in die Anhöhen / zieht die Kerbe in den Windgällentunnel / führt sie über die gigantische Kerstelenbachbrücke hinaus / um nach einem Stich in die Waldhänge des Bristenstocks zu verschwinden / den ins Tessin fahrenden Bekannten und Unbekannten konnte ich winken.» Die vielen Züge, die täglich oberhalb ihres Elternhauses durchfuhren, müssen in der Dichterin die Sehnsucht nach der Ferne geweckt haben, denn sie lernte später verschiedene europäische Sprachen und lebte in England, Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland.

1988 zog Leonor Gnos von der Innerschweiz nach Paris und unterrichtete Deutsch als Fremdsprache. Im Jahr 2000 erschien im Verlag Gisler ihr erster Erzählband «Bristenbitter» – ein Bilderreigen von Kurzgeschichten, eine poetische Mischung aus Vorstellung und Realität, eingebettet in eine sorgfältig gewählte Sprache. Innert kürzester Zeit schrieb die Autorin eine Novelle und vier weitere Gedichtbände.

Seit 2010 lebt Leonor Gnos in Marseille – im Süden. «Hier ist Süden» heisst auch der 2012 erschienene Gedichtband, aus dem die Lyrikerin las. «An einem Tag wie diesem / stellst du dir ein Blau / in sicherer Unendlichkeit vor / und einen Holunderbaum im Blütenstand / du steckst die Nase in die Dolden / ziehst den betörenden Duft ein / zwinkerst den Blättern zu / und der Dryade / die Erinnerung heisst.» Anschliessend spielte Claudia Muff ein weiteres Zwischenspiel – eine Valse Musette. Die Akkordeonistin faszinierte mit ihrem filigranen und gefühlvollen Spiel. Leonor Gnos freute sich: «Das Publikum war grossartig. Es war ein wundervoller Abend mit vielen angeregten Gesprächen an einem traumhaften Ort.»