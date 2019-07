Urner ermöglichen 1303 Operationen Die Urner zeigen Solidarität mit augenkranken und erblindeten Menschen in Armutsgebieten. 2018 spendeten sie 65’194 Franken an die CBM Christoffel Blindenmission, was 1303 Operationen am Grauen Star entspricht.







Die fünfjährige Alekhya freut sich nach der Operation über die wiedererlangte Sehkraft. (Bild: Christoffel Blindenmission)

(pd/bar) Die Urner Bevölkerung zeigt grosse Solidarität mit augenkranken und erblindeten Menschen in Armutsgebieten. Sie vertrauten der Christoffel Blindenmission (CBM) im vergangenen Jahr insgesamt 65194 Franken an. «Dieser Betrag kann 1303 Operationen am Grauen Star gleichgesetzt werden, die erblindeten Menschen in Entwicklungsgebieten die Sehkraft zurückgebracht haben», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung der CBM.

Beim Grauen Star trübt sich die Augenlinse langsam ein, bis die Person schliesslich erblindet. Von den weltweit rund 36 Millionen blinden Menschen hat mehr als jede dritte Person ihre Sehkraft aufgrund des heilbaren Grauen Stars verloren.

Geld für Routineoperation von rund 15 Minuten

Über 90 Prozent der am Grauen Star erblindeten Menschen leben in den Armutsgebieten von Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie können sich die fünfzehnminütige Routineoperation, die vor Ort umgerechnet 50 Franken kostet, nicht leisten. In der Regel übersteigen bereits die Kosten für eine medizinische Abklärung die finanziellen Mittel der Familien.

Insgesamt 10,5 Millionen Menschen untersucht

Durch Spenden ermöglichte die internationale CBM-Föderation im letzten Jahr 605'433 Operationen am Grauen Star. In den CBM-Projekten wurden insgesamt 10,5 Millionen Menschen augenmedizinisch untersucht. Viele davon in entlegenen Gebieten, in die mobile Teams von CBM-Partnerkliniken regelmässig fahren, um Menschen mit Augenkrankheiten zu identifizieren, zu untersuchen und, falls nötig, zur Behandlung an die Klinik zu überweisen. Damit verbessert die CBM die augenmedizinische Versorgung in diesen Regionen.