Quiz

Das Urner Fasnachts-Quiz: Erkennen Sie, welche Katzenmusik hier spielt?

Wer an der Fasnacht in verschiedenen Urner Gemeinden unterwegs ist, merkt schnell: Die Art, wie der Katzenmusikmarsch gespielt wird, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Testen Sie in unserem Quiz, wie gut Sie die einzelnen Aufnahmen den Gemeinden zuordnen können.