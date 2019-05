Urner FDP-Landrat sagt: «Was hier vorgeht, ist Planwirtschaft» Georg Simmen (FDP, Realp) findet in seiner Interpellation zur Immobilienstrategie des Kantons und zur Rolle der Urner Kantonalbank deutliche Worte. Bruno Arnold

Noch ist unklar, was mit dem Hauptsitz der Urner Kantonalbank passiert. (Bild: Corinne Glanzmann, Altdorf, 18. Oktober 2018)

Rund um den Bahnhof Altdorf sollen sich neue Firmen ansiedeln. Gemäss Angaben unter www.standort-uri.ch besteht dort ein Potenzial von über 1000 neuen Arbeitsplätzen. «Aktuell hält sich aber die Investitionsfreudigkeit in Grenzen», sagte Landrat Georg Simmen (FDP, Realp) am 22. Mai bei der Begründung einer Interpellation zur Immobilienstrategie des Kantons und zur Rolle der Urner Kantonalbank (UKB).

Interesse zeige bisher nur die kantonseigene UKB. Sie will am Bahnhof den neuen Hauptsitz erstellen und rund 6000 m2 Büroflächen an Dritte vermieten. Das Investitionsvolumen beträgt gemäss aktuellem Kostenvoranschlag rund 49 Millionen Franken. «Die UKB möchte den lnitialimpuls für das Generatio nenprojekt ‹Entwicklungsschwerpunkt Urner Talboden› geben und so einen wichtigen Beitrag an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Kantons leisten», hielt der FDP-Vertreter fest. Sie sehe an diesem Standort auch eigene Entwicklungsmöglichkeiten, die aber (noch) nicht konkretisiert seien.

Zukunft des bisherigen Hauptsitzes noch ungewiss

«Was hier vorgeht, ist – zugespitzt ausgedrückt – Planwirtschaft, also von einer staatlichen Stelle zentral geplante Volkswirtschaft», sagte Simmen. «Der Regierungsrat plant einen wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt und die Staatsbank ist dort der grösste Investor, dies bei einer angespannten Lage im Bürovermietungsmarkt und ohne aktuell über konkrete Zusagen von Drittmietern zu verfügen.»

Auch wisse die UKB noch nicht, was sie mit ihrem bisherigen Hauptsitz machen wolle. «Einerseits will die Bank Kosten sparen, indem sie bestehende Gebäude schliesst, anderseits riskiert sie mit dem Impulsprojekt am Bahnhofplatz bei Leerständen neue hohe Kosten, die sich negativ auf das Geschäftsergebnis und auf die Ablieferungen an den Kanton auswirken können», monierte Simmen.

«Das Sahnehäubchen in Sachen Planwirtschaft wäre es, wenn der Kanton für die Unterbringung gewisser Verwaltungszweige das bisherige Hauptgebäude kaufen oder mieten oder sogar eine gewisse Fläche im neuen Gebäude am Bahnhofplatz für sich reservieren würde.»

Simmen bittet die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: