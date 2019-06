Urner «Femme-Tische» organisiert zum Jubiläum eine Weiterbildung

(pd/ml) Femmes-Tische wird seit 1996 an über 30 Standorten in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein umgesetzt. Jährlich nehmen über 9000 Frauen am Programm teil. Femmes-Tische ist ein niederschwelliges Bildungsangebot für Frauen. Im Rahmen des Projektes diskutieren Frauen – mehrheitlich mit Migrationshintergrund – in ungezwungenen Diskussionsrunden Fragen zu den Themen Familie, Erziehung, Gesundheit, Prävention und Integration. Die Moderatorinnen sind keine Fachfrauen in den jeweiligen Themen, werden aber in der Leitung von Gesprächsrunden geschult. Zudem werden sie in die verschiedenen besprochenen Themen eingeführt und erhalten entsprechendes Moderationsmaterial. Die Moderatorinnen haben selber einen Migrationshintergrund und verfügen über ein grosses Beziehungsnetz. Sie leiten die Gesprächsrunden in ihrer Muttersprache. Die Diskussionen finden im privaten oder (halb-)öffentlichen Raum statt. Das Projekt vermittelt alltagsnahes Wissen in den Themenbereichen Familie, Erziehung und Gesundheitsförderung. Die Teilnehmerinnen lernen gesundheitsfördernde und erzieherische Massnahmen kennen und wenden sie an. Auch erfahren sie mehr über ihr Gastland, dessen Institutionen und Kultur. Durch Information und Erfahrungsaustausch bauen sie wichtige Ressourcen auf und stärken ihre sozialen Kompetenzen. Dadurch wird das Selbstvertrauen der Teilnehmerinnen gestärkt und es werden ihnen neue Handlungsmöglichkeiten in Richtung eines bewusst gestalteten familiären Alltags eröffnet. Die Femmes-Tische-Gesprächsrunden tragen daher viel zum Wohlbefinden in der Familie bei und leisten einen Beitrag zur Integration der Migrationsbevölkerung. Durch die private Atmosphäre und die kleinen Gruppen fördert Femmes-Tische auch den Kontakt unter den Frauen und gibt ihnen die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Deshalb darf nach den Diskussionen auch der informelle Teil nicht fehlen.