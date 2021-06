Urner Flüchtlingstag Der Familiennachzug ist ein zentrales Problem bei Flüchtlingen ‒ auch für die Integration Eine Ansprache vom zuständigen Regierungsrat, Vorträge von Betroffenen und Profis, Essen aus dem Fernen und Nahen Osten: Der Begegnungstag lockte 500 Personen nach Altdorf.

Das Fomaz und die Schützenmatte hatten ihre Infrastruktur zu Verfügung gestellt. Bild: PD

Ein strahlender Sommertag sei es gewesen, als die 500 Besucherinnen und Besucher dem Urner Flüchtlingstag in Altdorf beigewohnt haben, wie das Hilfswerk der Kirchen Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Gegen 12 Uhr hätten sich die in Uri lebenden Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Sri Lanka und Eritrea hinter den mit bunten Plakaten behängten Essensständen befunden, um den Gästen die kulinarischen Happen aus der Heimat näherzubringen. Bei der Zubereitung durften die Flüchtlinge die Infrastruktur des Fomaz und der Schützenmatte benützen. Das hat sich gelohnt: Schon um 14 Uhr habe die für die Einhaltung der Schutzmassnahmen verantwortliche Securitas rund 300 Eintritte gezählt.

Im Kontrast zum lockeren Auftakt beinhaltete das Nachmittagsprogramm ein anspruchsvolleres Thema. Unter dem Titel «Familien gehören zusammen. Auch geflüchtete.» wollten die verantwortlichen Institutionen, also das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und das Hilfswerk der Kirchen Uri, auf die Schwierigkeiten der Familienzusammenführung beziehungsweise des Familiennachzugs im Asylbereich aufmerksam machen.

Bis 14 Uhr sind 300 Personen zum Urner Flüchtlingstag gekommen. Bild: PD

Familie hat eine grosse emotionale Bedeutung

Laut Angaben des Urner Kirchenhilfswerks haben sich dann 50 Personen ins Innere des Winkels begeben, um als Erstes dem Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold zuzuhören. Arnold verwies etwa auf die grosse emotionale Bedeutung von Familie, auch bei sich selbst. In Bezug auf die Situation im Flüchtlingsbereich seien ausgewogene Lösungen gefragt und dafür, so Arnold, Auseinandersetzungen wichtig, die trotz allem auch sachlich geführt werden müssten, um ihr Ziel nicht zu verfehlen.

Carolin Krauss, Fachbereichsleiterin Migration beim SRK in Bern, hat nach einem Bericht eines in Uri lebenden Flüchtlings von den Problemen für das Zusammenleben der Flüchtlingsfamilien erzählt. Das Recht auf Familie sei trotz Verankerung in der Genfer Flüchtlingskonvention wie auch in der Schweizerischen Bundesverfassung für Menschen aus dem Asylbereich nicht selbstverständlich, erklärte sie in ihren einleitenden Worten. Abgesehen davon, dass der Begriff Familie sich in diesem Kontext nur auf Ehepartner und Kinder bezieht, stünden Angehörigen von hier lebenden Flüchtlingen vielfach vor grossen praktischen Hürden, etwa wenn es um die Beschaffung der notwendigen Dokumente oder auch um finanzielle Kosten geht.

Psychische Belastung behindert Betroffene bei der Integration

Die hier lebenden Personen, so Krauss weiter, erführen je nach Bewilligung auch eine Ungleichbehandlung. Vor allem F-Bewilligte müssten – obwohl sie längerfristig hierblieben – oft schier unüberwindbare Hürden bewältigen. Die Sorgen und Ängste um ihre Liebsten und die damit einhergehenden psychischen Belastungen behinderen die Betroffenen bei genau jener Integration, die für den Familiennachzug nötig wäre. So entstehe ein Teufelskreis, bei welchem das ersehnte Familienleben oft chancenlos bliebe.

Die Gruppe Urband hat zum Schluss des Tages für Musik gesorgt. Bild: PD

Über die Vorträge und das kulinarische Angebot hinaus musste in diesem Jahr wegen der geltenden Coronamassnahmen auf den Bazar verzichtet werden. Zum Abschluss spielte die Gruppe Urband einige Lieder. Schlussendlich hatten rund 500 Personen den Urner Flüchtlingstag besucht. Die verantwortlichen Organisationen sind erfreut über dieses rege Interesse. (zgc)