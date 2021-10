Urner Grossviehausstellung Eine wunderbare «Veezäichnig» bei idealem Wetter Die «Miss Uri» heisst zum vierten Male «Evolet». 533 Tiere wurden bewertet.

Die Kuh «Evolet» sicherte sich bereits zum vierten Male den Tagessieg an der Urner Grossviehausstellung. Im Bild freut sich die Besitzerfamilie Manuel und Sandra Arnold aus Erstfeld zusammen mit Helfern und Sponsoren. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Nach einem Jahr Unterbruch freuten sich nahezu 1000 Viehzüchter und Besucher, dass die Urner Grossviehausstellung trotz Mehraufwand durch Corona-Auflagen bei idealem Wetter ohne Probleme über die Bühne gebracht wurde. Das Ausstellungsgelände war von einem hohen Zaun umgeben, um die Kontrolle von maximal 1000 Besucherinnen und Besuchern zu garantieren. Die Stimmung war sehr gut und überall lobten die Bauern das OK mit Josef Loretz an der Spitze für die gute Organisation. Rund 100 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Das Ausstellungsgelände Bärenmatt in Schattdorf war zum zweiten Mal idealer Standort mit genügend Parkplätzen und man ist kompakt und näher beieinander.

OK- Präsident Josef Loretz aber auch Toni Brand, der Chef der Grossviehausstellung zeigten sich rundum zufrieden, für viele Bauern und Viehzüchter gabs ein frohes Wiedersehen nach zwei Jahren und überall lobte man die hohe Qualität der ausgestellten Tiere. Die ausgezeichnete Qualität bestätigte auch Experte Beni Schmid aus Schüpfen im Entlebuch. Er meinte: «Ich bin zum dritten Male als Experte in Uri und bin jedes Mal überrascht von der sehr guten Qualität. Qualität die auch schweizerisch gut mithalten kann.»

Ok-Präsident Josef Loretz (links) und Toni Brand Präsident Braunvieh Uri sind rundum zufrieden mit der Grossviehausstellung. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Der Königsweg zurück zur normalen Grossviehausstellung geht nur übers Impfen

Landammann Urban Camenzind freute sich über den Aufmarsch der Viehzüchter in Schattdorf. Beim Apéro für Sponsoren, Gäste, Experten und OK-Mitglieder machte er kräftig Werbung fürs Impfen gegen Covid. Unter anderem meinte er: «Aus dem Schlamassel heraus kommen wir nur, wenn wir krank werden oder uns Impfen lassen. Im Spital haben wir in der Intensivstation nur Personen, die nicht geimpft sind. Der Königsweg zu einer normalen «Veezäichnig» wie in den vergangenen Jahren geht nur übers Impfen». Josef Loretz bedankte sich auch bei der Gemeinde Schattdorf für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Natürlich gab das Einrichten in der speziellen Situation etwas Mehrarbeit, aber alles hat gut geklappt.

553 Tiere wurden bewertet

Die stolzen Viehzüchter meldeten insgesamt 833 Tiere, 553 davon wurden schlussendlich auch aufgeführt und bewertet, rund 70 Tiere weniger als vor zwei Jahren. Die strengen, aber fairen Experten bewerteten 5 Stiere, 207 Kühe, 193 Rinder, 50 OB Kühe und 98 OB Rinder. Wie üblich gab es verschiedene Rangierungen für Schöneuter, Rinder, Kühe unterschiedlicher Laktation und als Höhepunkt die mit Spannung erwarteten Misswahlen.

Der Standort Bärenmatt in Schattdorf hat sich für die Gross- und Kleinviehausstellung wieder gut bewährt. Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Für viele Viehzüchter ist die Teilnahme an der «Veezäichnig» ein Muss. Irgendwie ist die Ausstellung eine Art Erntedankfest der Viehzüchter, man will unbedingt dabei sein und die besten Tiere des eigenen Zuchtbetriebes präsentieren. Die Freude ist natürlich gross, in die engere Auswahl der Experten zu gelangen und noch grösser, wenn man ein Siegertier der rund 40 Abteilungen stellen kann. Die Geselligkeit, das Sehen und Gesehen werden hat natürlich nach wie vor einen hohen Stellenwert an der Ausstellung. Verlierer gibt es aber keine. Werden die Hoffnungen für einmal nicht erfüllt, vertröstet man sich sofort aufs nächste Jahr.

Wer sich am Samstag die Mühe nahm, nicht nur die in Reih und Glied aufgestellten Stiere, Rinder und Kühe zu betrachten, sondern auch Pfleger, Experten und Viehzüchter ins Visier zu nehmen, musste erfreut feststellen, dass im Kanton Uri nach wie vor mit viel Herzblut Viehzucht betrieben wird. Nicht ohne Grund mischen Urner Züchter auch bei ausserkantonalen Ausstellungen vorne mit.

Der Höhepunkt: die Misswahlen

Zur Viehausstellung gehören auch die zahlreichen Marktstände, wo sich die landwirtschaftliche Bevölkerung beraten lassen kann, wenn es um einen möglichen Kauf eines Fahrzeuges oder sonstiger Utensilien geht. Die Jungzüchter warteten mit einer Tombola auf, bei dem ein Kälblein namens «Johanna» als Hauptpreis zu gewinnen war. Der glückliche Gewinner war Thomas Eberli, obere Bärchi, Isenthal.

Die schönste OB Kuh «Lotti» präsentieren Max Walker und Besitzer Theo Kempf (von links). Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Das schönste OB-Rind «Lilli» präsentierten Roger Kempf und Josef Kempf, Gietisflue Isenthal (von links). Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Höhepunkt jeder Viehausstellung ist aber immer die Rangierung am Nachmittag im Ring vor hunderten von Zuschauern. Spannend wurde es wie immer bei den Misswahlen. Bereits zum vierten Male in ununterbrochener Reihenfolge sicherte sich die Kuh «Evolet» von Manuel Arnold, Erstfeld, den Championstitel Kühe BS. Bei harter Konkurrenz setzte sich die 11-jährige Kuh erneut durch, dies vor «Cora» von Hanspeter Gisler, Bürglen und «Cameron» von Urs Gisler, Andermatt. Die Attinghauser Züchter Theo & Toni Kempf gewannen den Championstitel OB Kühe mit «Lotti», Hanssepp Gisler-Walker, Haldi b. Schattdorf den Rinder Champion BS mit «Baila» und Josef Kempf, Gietisflue, Isenthal siegte in der Sparte Rinder Champion OB mit «Lilli». Den Titel Miss Genetik BS sicherte sich Urs Gisler, Andermatt mit «Belinda» und Miss Genetik OB ging an Thomas Eberle, obere Bärchi Isenthal mit «Alpenrose».

Den Championstitel Rinder sicherte sich Hanssepp Gisler-Walker, Haldi mit «Baila». Bild: Georg Epp (Schattdorf, 2. Oktober 2021)

Spätestens nach den Misswahlen wurde der Stalldrang der Tiere mit mehrstimmigem «Muh» immer stärker, man hatte definitiv genug vom Rummel und wollte wieder heim in die gewohnte Umgebung. Die Grossviehausstellung war einmal mehr beste Werbung für die Urner Viehzucht.

Rangliste Grossvieh 2021.pdf

Detailstatistik Urner Grossviehschau 2021.pdf