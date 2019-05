Badminton: Urner haben noch Podestchancen Am Wochenende wurde in der Feldlihalle die zweite von vier Runden der Challenge-Serie ausgetragen. Einige Juniorinnen und Junioren konnten sich dabei gut platzieren.

Elin Gamma konnte sich in der Kategorie U 15 in der vorderen Hälfte der Rangliste positionieren. (Bild: PD, Altdorf, 18. Mai 2019)

(pd/pz) Die Leistungen der Nachwuchsspielerinnen und -spieler des Badmintonclubs Altdorf dürfen sich sehen lassen. In der zweiten von insgesamt vier Runden der Challenge-Serie reichte es zwar keinem Junior für eine Platzierung ganz vorne auf der Rangliste. Doch noch bleiben zwei weitere Runden, um sich noch weiter nach vorne zu arbeiten.

Organisiert wurde das Turnier in der Feldlihalle vom Heimklub, dem Badmintonclub Altdorf. Für die Turnierleitung zeigten sich Beat und Monika von Rotz vom Badmintonverband Zentralschweiz verantwortlich. Auf Heimvorteil hoffend nahmen entsprechend viele Nachwuchsspieler teil.

Julia Gisler hat Podest in Sichtweite

Die Turniere dauern einen ganzen Tag. Gespielt werden jeweils bis zu acht Runden, wodurch die Juniorinnen und Junioren stark gefordert werden. Bei den Damen U17/U19 führt Julia Gisler vom BC Altdorf die clubinterne Rangliste zurzeit an. Sie erreichte in den ersten beiden Turnieren 512 Punkte und ist damit nahe dran an den Podestplätzen, nur zwei Plätze hinter ihr liegt Olivia Baumann mit 494 Punkten. Lana Ziegler nahm beim ersten Turnier nicht teil, nun erreichte sie 219 Punkte. In derselben Altersklasse liegen die beiden Altdorfer Elia Truttmann (366 Punkte) und Timon Gamma (357) Rang an Rang im vorderen Drittel. Sven Gisler erreichte mit dem zweiten Turnier 311 Zähler.

Bei den U15-Mädchen startete Elin Gamma. Nach den beiden ersten Turnieren liegt sie in der vorderen Ranglistenhälfte mit 146 Punkten. Jonas Greber erreichte bei den U15-Knaben 151 Punkte, Marino Epp 67 Punkte, da er beim ersten Turnier nicht gespielt hatte. Sven Engi startete bei den U13-Knaben und erreichte mit nur einem Turnier 29 Zähler.

«Die Nachwuchsförderung ist dem Badmintonclub Altdorf sehr wichtig», sagt Jana Baumann, J+S-Verantwortliche des Vereins. «Die Challenge-Serie ist eine gute Plattform, um das im Training Gelernte unter Wettkampfbedingungen anzuwenden.» Zurzeit besuchen rund 40 Kinder und Jugendliche das wöchentliche J+S-Training des Badmintonclubs Altdorf. Im August wird bereits ein neues Sportjahr begonnen. Es hat noch freie Trainingsplätze.

Klubmeister 2019 sind erkoren

Vor kurzem hat der Badmintonclub Altdorf seine Clubmeisterschaft durchgeführt, zu dem sämtliche Aktivmitglieder, Juniorinnen und Junioren eingeladen waren. Mit dem Titel Klubmeisterin 2019 darf sich Karin Tresch schmücken, Klubmeister wurde Beni Müller.