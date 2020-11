Urner Hochwasserschutzmassnahmen werden positiv beurteilt Das Bundesamt für Umwelt hat das Hochwasserereignis vom 2. und 3. Oktober dokumentiert und ausgewertet. An diesen zwei Tagen mit grossen Niederschlagsmengen wurde das neue Schutzkonzept Reuss erstmals von der Natur getestet.

Erfolgreich konnte das Hochwasser auf die Autobahn A2 abgeleitet werden, um grössere Überschwemmungen in der Reussebene zu verhindern. Screenshot: Website Bafu

(sez) Über die vergangenen 100 Jahre betrachtet, war jenes am 2. und 3. Oktober das zweitgrösste Ereignis in der Reuss. Die Reuss führte ein zirka 50-jährliches Hochwasser, seit 1987 das erste Ereignis, bei dem der Raum innerhalb der Dämme nicht ausgereicht hat, um die Wassermassen aufzunehmen.

Das Bundesamt schreibt: «Die Entlastungen auf die Autobahn A2 und das Umland erfolgten, wie im Konzept geplant. Obwohl der Pegel der Reuss sehr rasch anstieg, erfolgte die Sperrung der Autobahn rechtzeitig und konnte bereits nach rund 20 Stunden wieder aufgehoben werden. Die nach 1987 umgesetzten Massnahmen haben sich also bewährt, nicht zuletzt dank des engagierten Einsatzes vieler Beteiligter. Während man 1987 in der Urner Reussebene erhebliche Sachschäden verzeichnete, hinterlässt das Ereignis 2020 lediglich Aufräumarbeiten. Statt unkontrolliert überzulaufen, konnte die Reuss kontrolliert über die Ufer gelenkt und die Wassermassen in den Urnersee geführt werden.» Das grosse Reusshochwasser 2020 zeigt, dass die während Jahren entwickelten Schutzkonzepte funktionieren: Dank zahlreicher aufeinander abgestimmter Schutzmassnahmen gab es keine grösseren Schäden.