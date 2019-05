Urner Jungschwinger holen sich 15 Auszeichnungen Am «Buebäschwinget» in Beckenried zeigten sich die Urner von der besten Seite, allen voran Janis Arnold.

Die Urner Jungschwinger freuen sich über die insgesamt 15 gewonnenen Auszeichnungen. (Bild: PD, Beckenried, 18. Mai 2019)

(pd/jb) 31 Jungschwinger der Schwingklubs Altdorf, Erstfeld und Schattdorf nahmen am 18. Mai am «Buebäschwinget» in Beckenried teil. Insgesamt kämpften 197 Buben in vier Kategorien um die begehrten Auszeichnungen. Bei den Jüngsten mit den Jahrgängen 2010/11 konnte kein Urner in den vorderen Rängen mitschwingen. Damian Imfeld, Alpnach Dorf, gewann im Schlussgang gegen Robin Ettlin, Kerns. Lukas Ziegler, Flüelen, und David Arnold, Flüelen, holten sich aber die Auszeichnung.

Mit vier Siegen und einem verlorenen Gang konnte sich Janis Arnold, Schattdorf, für den Schlussgang der Jahrgänge 2008/09 qualifizieren. Er verlor diesen gegen Noe Müller, Römerswil, und wurde am Schluss Dritter. Mit Valentin Arnold, Flüelen, Tobias Bissig, Schattdorf, und David Eberli, Isenthal, holten sich drei weitere Urner eine Auszeichnung.

Vier Auszeichnungen für jüngste Schwinger

In der Kategorie der Jahrgänge 2006/07 machten zwei Ob- und Nidwaldner den Sieg unter sich aus. Adrian von Rotz, Kerns, gewann gegen Andrin Würsch, Beckenried. Elias Arnold, Schattdorf, Mario Zgraggen, Silenen, Fabio Gisler, Haldi, und Markus Ziegler, Flüelen, konnten sich über die Auszeichnung freuen.

Der beste Urner bei den Jahrgängen 2004/05 war Sandro Arnold, Altdorf, auf dem 5. Schlussrang. Er hatte vier gewonnene und zwei verlorene Gänge auf seinem Notenblatt. Peter Zberg, Bristen, Sandro Eberli, Isenthal, Daniel Kempf, Seedorf, und Tino Betschart, Riemenstalden, konnten sich ebenfalls über die Auszeichnung freuen. Im Schlussgang siegte Kevin von Wyl, Sachseln, gegen Christian Zemp, Kerns.