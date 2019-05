Urner Turner holen den letzten Schliff Zehn Vereine vertreten die Farben des Urner Turnverbands am Eidgenössischen Turnfest vom 13. bis 23. Juni in Aarau. Für eine Urner Athletengruppe ist nach dem Fest aber erst Halbzeit.

«Team Üri» wird an der World Gymnaestrada in Dornbirn ihr turnerisches Können unter Beweis stellen; von links: Manfred Seidner, Carmen Schuler, Connie Gamma, Hans Arnold, Esther Widmer, Karl Kempf, Sybille Eller, Gianni Cantoni, Lisi Gisler, Franz Walker und Daniela Leuenberger. (Bild: PD)

(pd/bar) In einigen Tage beginnt mit dem Eidgenössischen Turnfest der grösste Breitensportanlass der Schweiz. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Vorfreude auf das Fest ist auch im Kanton Uri sehr gross. Das erste Wochenende gehört vor allem der Jugend und den Einzelturnerinnen und -turnern. So werden die Geräteriege Bürglen und das Trainingscenter Schattdorf ihren Nachwuchs in Aarau an den Start schicken, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen. Diese werden bestimmt alles geben, um in den Medaillenrängen mitzumischen.

Möglichst viele Punkte sammeln

Die übrigen Vereine starten am zweiten Wochenende. In den diversen Disziplinen wird das antrainierte Können gezeigt, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Natürlich hoffen die Teilnehmer auch auf eine wohlwollende Beurteilung durch die Kampfrichter.

Dass das Turnfest nicht nur aus sportlichen Einsätzen besteht, sondern dass auch das Feiern dazugehört, das weiss jeder, der schon mal an einem solchen Grossanlass teilgenommen hat. Wenn dann am Sonntag, 23. Juni, die Schlussfeier vorbei ist und das Turnfest geendet hat, ist für elf Turnerinnen und Turner des «Teams Üri» erst Halbzeit. Die Vorführung der Grossgruppe (zirka 600 Turnende) an der Schlussfeier ist gleichzeitig die Hauptprobe für die bevorstehende Gymnaestrada, die vom 7. bis 14. Juli in Dornbirn stattfindet. Dabei handelt es sich um einen Grossanlass mit über 20 000 Mitwirkenden aus allen fünf Kontinenten. Die Schweiz stellt dabei die grösste Delegation mit rund 3000 Mitwirkenden, darunter eben elf Urnerinnen und Urner, wobei zwei Zugerinnen kurzerhand zu Urnerinnen wurden. Sie üben seit zirka zwei Jahren die Choreografie ein, die sie sowohl am Eidgenössischen Turnfest als auch an der Gymnaestrada zeigen werden.

Schlussfeier wird live übertragen

Die Schlussfeier des Eidgenössischen Turnfests wird live im Fernsehen übertragen – Gelegenheit also, Turnkost vom Feinsten zu geniessen.