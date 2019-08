Schiesssport: Urner gewinnen fünf Medaillen Die Urner Nachwuchstalente im Kleinkaliberschiessen waren an der Zentralschweizer Meisterschaft in Buochs erfolgreich. Paul Gwerder

Die erfolgreichen Urner Nachwuchsschützen; hinten von links: Silas Stadler, Flavio Indergand, Jana Gisler und vorne von links: Sandra Arnold, Céline Walker, Nina Stadler. (Bild: PD)

Am vergangenen Wochenende hat in Buochs (NW) die Zentralschweizer Meisterschaft der Kleinkaliberschützen über 50-Meter-Distanz stattgefunden. In der Kategorie U17 startete Sandra Arnold als klare Favoritin. Dieser Rolle wurde sie auch gerechnet. Nachdem sie bereits das Vorprogramm im 3-Stellungsmatch gewonnen hatte, liess sie auch im Final nichts mehr anbrennen und gewann überlegen mit 455,7 Punkten.

Silas Stadler schoss in der gleichen Kategorie persönlichen Rekord und verpasste die Bronzemedaille nur knapp. Im Liegendmatch erkämpfte sich Sandra Arnold die Silbermedaille hinter der gleichaltrigen Marion Fischer aus Oberdorf.

Doppelsieg durch Flavio Indergand und Nina Stadler

In der Kategorie U21 durften sich die Urner im 3-Stellungsmatch über einen Doppelsieg von Flavio Indergand, der die Goldmedaille gewann, und Nina Stadler, welche sich Silber eroberte, freuen. Céline Walker erreichte den 13. Platz.

Sehr spannend war die Angelegenheit im Liegendmatch U21: Roman Schilter von Steinen und Nina Stadler von Schattdorf lagen nach 60 Schüssen mit je 607,4 Punkten an der Spitze. Aufgrund dessen musste die Anzahl Innenzehner als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Dabei war Roman Schilter mit 27 Innenzehner gegenüber 23 von Nina Stadler der Glücklichere und durfte sich die Goldmedaille vor Nina Stadler mit der Silbermedaille umhängen lassen.

Die letztjährige Siegerin Jana Gisler erreichte dieses Jahr den 5. Platz vor Flavio Indergand mit dem 6. Platz. Céline Walker platzierte sich auf dem 14. Rang.

Bronzemedaille für Fabio Wyrsch

Fabio Wyrsch startete nach dem Übertritt vom Juniorenalter erstmals bei der Elite. Im Vorprogramm des 3-Stellungsmatches schoss er hervorragende 582 Punkte und platzierte sich auf dem 1. Rang. Leider klappte es dann im Final nicht mehr so gut und er musste sich mit dem 6. Platz zufriedengeben. Gewonnen wurde der Wettkampf vom letztjährigen Sieger Manuel Lüscher, Ennetbürgen vor Petra Lustenberger aus Rothenburg.

Im abschliessenden Liegendwettkampf konnte sich Fabio Wyrsch revanchieren und er durfte sich hinter Jean-Claude Zihlmann (623,2), Manuel Lüscher (620,1) mit 617,6 Punkten die Bronzemedaille umhängen lassen. Hardy Bissig erreichte den 12., Adi Arnold den 13. und Paul Wyrsch den 15. Platz.