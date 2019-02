Zwei Urner holen Silber im Slalom Am vergangenen Wochenende fanden in der Melchsee-Frutt zwei ZSSV-Rubin-Cup-Rennen statt. Trotz des zweiten Rangs von Lukas Zbinden war die Bilanz der Urner Skirennfahrer durchzogen.

Robin Zurfluh, Skiclub Attinghausen, erreichte im Slalom der Kategorie U14 den zweiten Rang. (Archivbild: PD)

(pd/jb)

Das 5. und 6. Rennen des ZSSV-Rubin-Cups, welche am vergangenen Wochenende stattgefunden haben, wurden von den Clubs auch als Zentralschweizer-Meisterschaften gewertet. Bei Flutlicht wurde am Samstag der Slalom ausgetragen. Bei anspruchsvoller und harter Piste war die Ausfallquote hoch.

Bei den Mädchen U12 kam Sakiko Saka, Skiclub Gotthard-Andermatt, recht gut mit der Piste zurecht und erreichte den 5. Rang. Die Kategorie Mädchen U16 gewann Anja Christen, Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen und ist somit ZSSV-Meisterin im Slalom. Sie siegte am Sonntag auch im Riesenslalom.

Talente aus Uri enttäuschen beim Riesenslalom

Bei den Knaben U14 wurde Robin Zurfluh, Skiclub Attinghausen, Zweiter und erreichte in der Gesamtabrechnung der ZSSV-Meisterschaften den 7. Rang. Mit dem 4. Rang wurde Marius Wipfli, Skiclub Gotthard-Andermatt, belohnt, wobei er zeitlich nicht mit den Besten mithalten konnte. Silvan Briker, Skiclub Attinghausen, konnte als Drittschnellster seines Alters mit dem 8. Rang zufrieden sein.

Noch besser lief es Lukas Zbinden, Skiclub Gotthard-Andermatt. Der U16 Athlet durfte sich die Silbermedaille um den Hals hängen lassen. Mit Nico Schuler, ebenfalls Skiclub Gotthard-Andermatt auf Rang 6 fiel die Bilanz des Clubs im Slalom positiv aus.

Beim Riesenslalom am Sonntag lief es den Urnern nicht wunschgemäss. Die Piste verlangte alles von den Athleten ab: Wiederum wurden viele Ausfälle verzeichnet. So auch die im Slalom überzeugenden Lukas Zbinden und Marius Wipfli. Robin Zurfluh, Kategorie U14 konnte am ehesten mit der Spitze mithalten und durfte mit dem 9. Rang einigermassen zufrieden sein. Laurin Grau und Livio Gisler, beide Skiclub Gotthard-Andermatt, verpassten mit den Rängen 12 und 13 die Top-Ten knapp. (pd/jb)