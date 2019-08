Urner Junioren werden von Fussballprofis überrascht Die diesjährigen Teilnehmer des Aschoren-Cups sind zum FCL-Heimspiel gegen YB eingeladen. Diese Nachricht wurde den 300 Kindern von zwei Nachwuchsprofis des FCL überbracht. Simon Arnold

Beim Aschoren-Cup gab es schöne Paraden zu bestaunen. (Bild: PD)

Der Aschoren-Cup lockte am vergangenen Donnerstag rund 300 Juniorinnen und Junioren aus allen vier Urner Fussballvereinen auf die Flüeler Allmend. Das Fussballturnier für Nachwuchstalente fand heuer bereits zum elften Mal statt.

Trotz der eher schlechten Wettervorhersage ging der Tag bei perfekten Fussballbedingungen und nur vereinzelten Regentropfen über die Bühne. Die vielen Kinder, deren Eltern und einige Interessierte machten den grössten Vereinsanlass des FC Flüelen ein weiteres Mal unvergesslich.

Die Spiele haben einen «Derby-Charakter»

Am Vormittag spielten zuerst die E-Junioren um den berüchtigten Pokal. Die Spieler des FC Schattdorf konnten ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Sie gewannen ihren Final mit 5:0. Bei den D-Junioren waren die Schattdorfer ebenfalls siegreich. Bei den kleinsten, den F-Junioren, waren hingegen die Altdorfer am längeren Hebel. Sie gewannen den Final mit 5:3.

«Da nur Urner Mannschaften mitmachen hat das Turnier riesigen ‹Derby-Charakter›, was die Kids natürlich enorm anspornt», sagte Patrick Schorno, Mitinitiator des Aschoren-Cups, der auch dieses Jahr wieder als Schiedsrichter im Einsatz stand. Kein Kind musste traurig sein, denn allen Teilnehmern wurde ein Getränke- und Hotdog-Bon abgegeben. Ausserdem gab es für alle Kinder eine Erinnerungsmedaille. Dies war möglich dank der zahlreichen Sponsoren, die Ruedi «Basch» Gisler generiert hatte.

Auch in diesem Jahr bot der Aschoren-Cup auch neben dem Fussballplatz so einiges. Vor allem die Hüpfburg kam bei den Kleinen sehr gut an. Der Höhepunkt der diesjährigen Austragung war jedoch die Autogrammstunde von Darian Males und Marco Burch. Die beiden FCL-Nachwuchsprofis, die erst im Juni ihre Profiverträge unterschrieben hatten, erfüllten während einer Stunde Autogramm- und Fotowünsche. «Ich habe die beiden zwar nicht gekannt,» meinte ein D-Junior des FC Altdorf, «jedoch habe ich mir ein Autogramm erhascht und ein Foto mit ihnen gemacht. Wenn sie dann einmal richtig berühmt sind, kann ich sagen, dass ich die beiden schon lange kenne.» Die FCL-Vertreter hatten gar noch eine grosse Überraschung mitgebracht. Alle 300 Kinder, die am Aschoren-Cup teilnahmen, dürfen demnächst mit ihren Betreuern dem FCL-Heimspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister YB live im Stadion beiwohnen. «Das wird ein gigantisches Urner-Fussballfest in Luzern», meinte OK-Präsident Ruedi Gisler.

Im kommenden Jahr trägt der FC Flüelen den Aschoren-Cup bereits zum 12. Mal aus. Nicolas Poletti, Präsident des FC Flüelen, meint dazu: «Was dieses OK alle Jahre auf die Beine stellt, ist sensationell. Ich freue mich bereits jetzt auf die nächstjährige Austragung.»

Ein solcher Anlass ist nur dank der zahlreichen Helferinnen und Helfer möglich. Einige von ihnen standen bis zu 15 Stunden auf dem Fussballplatz. «Es geht ja um die Kinder. Ich bin gerne bereit, meinen freien Tag zu opfern», erklärt Aktivspieler Thomas Bissig. «Nach über 10 Stunden am Grill, werde ich heute Abend wahrscheinlich lieber einen Teller Salat, statt eine Wurst essen», meinte er mit einem Schmunzeln. «Allen Helfern gebührt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Auch dem OK, allen Sponsoren und Gönnern sowie dem Grillteam um Helen und Felix Bissig dankt der FC Flüelen recht herzlich. Ohne solch grosszügige Unterstützung wäre ein solcher Anlass undenkbar. Die Kinder freuen sich bereits jetzt auf die 12. Austragung des Aschoren-Cups am 15. August 2020.»